Perampok di Lampung Timur Gasak Harta Senilai Rp 80 Juta, Ada BPKB Mobil Pajero

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Perampok di Lampung Timur yang diringkus polisi di Pulau Jawa merugikan korbannya hingga Rp 80 juta.

Perampokan di Lampung Timur ini melakukan aksinya di rumah seorang petani Sulimin (52) warga Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Tak tanggung-tanggung, harta yang digasak perampok di Lampung Timur tersabut diantaranya enam handphone, tiga sepeda motor, dan uang tunai sebesar Rp 20 juta.

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Iptu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing mengatakan, perampok di Lampung Timur tersebut juga membawa surat-surat penting.

"Para perampok berhasil membawa berupa surat-surat penting, enam Unit Hand Phone, sepeda motor dan uang tunai," ujarnya, Senin (26/9/2022).

Adapun masing-masing handphone yang dibawa yakni satu unit Samsung A7, satu unit hp samsung warna putih, satu unit hp VIVO warna cokelat.

"Lalu, satu unit hp Samsung wama 37 warna hitam, satu unit hp Samsung warna hitam, dan satu unit Realme C11 warna biru," sebutnya.

Perampok di Lampung Timur, tambah Johannes, juga membawa satu Buku BPKB Mobil Mitshubishi Pajero Warna Hitam No Po: BE 1182 NJ. Serta dompet korban yang berisikan KTP, ATM, NP, SIM A, Sim C atas nama korban.

Tiga sepeda motor milik korban yang ikut digondol perampok di Lampung Timur terdiri Honda CB150R No Pol: BE 2219 NAU warna merah, satu unit Honda Vario No Pol: BE 6917 PZ warna hitam, dan satu Beat No Pol: BE 2472 NBL beserta STNK nya.

"Mereka juga berhasil membawa uang tunai sebesar Rp 20 juta," lanjutnya.