Dituding Hamil, BCL Singgung Soal Kesukaan di Tengah Malam: Normal

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Selebriti Bunga Citra Lestari alias BCL buka suara terkait tudingan dirinya hamil lantaran kondisi perutnya yang dinilai buncit.

Bahkan kondisi perut BCL saat itu dikait-kaitkan dengan mantan kekasih Luna Maya, Ariel NOAH.

BCL akhirnya tidak tinggal diam dengan anggapan publik yang menyebut dirinya mengandung, hanya karena melihat kondisi perut.

Alhasil janda Ashraf Sinclair ini pun memberi klarifikasinya terkait tuduhan tersebut.

Bahkan artis Bunga Citra Lestari sampai mengunggah fotonya yang sedang memamerkan perut usai dirinya dituding hamil.

BCL mengunggah foto pamer perut setelah dituding dirinya tengah hamil.

Walau sempat dituding hamil, BCL kini memamerkan perut langsingnya.

Sebelumnya, BCL sempat dibilang hamil oleh netizen karena perut buncitnya.

Hal tersebut pun langsung dibantah oleh BCL.

Ia mengatakan perut buncitnya itu lantaran oleh berat badannya yang bertambah.

BCL menegaskan jika perutnya yang sesungguhnya tidak serata yang orang-orang kira.

"It's not flat, it's ibu-ibu ya," kata BCL beberapa waktu lalu.

"It's normal human being (manusia normal), yang suka makan tengah malam ya buk ya," sambungnya.

Kini, ia tak ragu memamerkan video dirinya sedang berolahraga serta memamerka perutnya.