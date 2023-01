Banyak Jalan Berlubang, Kasatlantas Polres Lampung Timur Polda Lampung Tinjau Langsung

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Beberapa ruas jalan rusak di Lampung Timur menjadi perhatian khusus bagi Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Lampung Timur, Polda Lampung.

Terlebih beberapa lubang yang ada di ruas jalan rusak itu sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung, AKBP Zaky Alkazar Nasution melalui Kasatlantas Polres Lampung Timur Iptu Bima Alief Caesar Gumilang mengatakan, setidaknya ada tiga lokasi ruas jalan yang rusak.

"Lokasinya di Jalintim KM 167 Way Jepara, Jembatan Way Tanjung Pasir Sukadana dan Jembatan Way Curup KM 162 Mataram Baru," ungkap Bima, Selasa (31/1/2023).

Usai meninjau, pihaknya bakal meneruskan laporan ke Balai Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) agar segera dilakukan perbaikan.

"Kondisi jalan rusak ini mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengakibatkan kecelakaan," ujar Alumni Akademi Kepolisian Tahun 2015 tersebut.

Dia berharap dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, jalan di Lampung Timur dapat segera dilakukan perbaikan.

"Sehingga tidak menggangu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Lampung Timur," tukasnya.

