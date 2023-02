Kecelakaan Maut di Gunung Sugih Lampung Tengah, Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Tronton

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung, Selasa (7/2/2023) sekitar pukul 15.30 WIB.

Kecelakaan itu melibatkan tiga kendaraan, yakni sepeda motor Suzuki BE 2764 KI, sepeda motor Honda Astrea BE 8292 UW, dan truk tronton BE 9962 CL.

Kepala Unit Laka Lantas Polres Lampung Tengah Polda Lampung Ipda Arum Monita Sari membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut.

Dia mengatakan, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia dan dua lainnya selamat.

Pengendara motor yang menjadi korban meninggal dunaia bernama Yuda (34).

Peristiwa bermula saat Yuda mengendarai sepeda motor Suzuki melaju dari Gunung Sugih menuju Bandar Lampung.

"Saat itu arus lalu lintas di jalan tersebut dalam keadaan ramai lancar, " kata Arum kepada Tribunlampung.co.id.

Sesampainya di TKP, lanjutnya, motor Suzuki yang dikendarai Yuda menabrak motor Honda Astrea BE 8292 UW yang ada di depannya.

Yuda bersama motornya terjatuh ke kanan jalan.

Sedangkan motor Honda Astrea yang dikendarai Fauzan (16) terjatuh ke sisi kiri jalan.

Dari arah berlawanan, muncul truk tronton bermuatan batu bara yang dikemudikan Riyadi (42).

Karena jaraknya terlalu dekat, truk itu melindas Yuda dan motornya.

"Pengendaranya mengalami luka berat dan meninggal dunia," terang Arum.

"Fauzan selaku pemilik motor Honda Astrea mengalami luka ringan," tambahnya.