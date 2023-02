17 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jang Ki Yong, Ada Drakor Fantasi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Jang Ki Yong yang bisa ditonton pencinta drakor.

Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Jang Ki Yong memiliki banyak genre, termasuk genre fantasi.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Jang Ki Yong juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Jang Ki Yong diincar untuk membintangi drakor fantasi yang berjudul Although I Am Not a Hero.

Bahkan kru drakor tersebut ingin menjadikan Jang Ki Yong sebagai pemeran utama.

Namun pihak agensi Jang Ki Yong menyebut saat ini masih belum ada keputusan dari sang artis mengenai tawaran tersebut.

Diketahui, drakor Although I Am Not Hero bercerita tentang keluarga yang kehilangan kekuatan super karena sebuah penyakit baru.

Serial itu akan disutradarai oleh sutradara terkenal Cho Hyun Tak.

Sebelumnya, dia pernah menyutradarai drakor populer seperti Maids, Mirror of the Witch, SKY Castle, dan Snowdrop.

Sedangkan naskahnya akan digarap oleh Joo Hwa Mi, yang pernah menulis naskah drakor Waiting for Love, Marriage, Not Dating, Introverted Boss, dan Meow, the Secret Boy.

Terlepas dari belum ada kepastian dari Jang Ki Yong mengenai tawaran membintangi drakor fantasi, para penggemar bisa menonton drakor terbarunya yang lain selama menunggu jawabannya.

Berikut ini rekomendasi drakor terbaru Jang Ki Yong yang sayang untuk dilewatkan.

1. Now, We Are Breaking Up (2021).

2. My Roommate Is A Gumiho (2021).

