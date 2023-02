Dishub Lampung Selatan Belum Bisa Layani Uji KIR Kendaraan

Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Mulyadi Saleh saat kegiatan operasi kendaraan angkutan yang Over Diminesion Over Load (ODOL) beberapa waktu lalu. Mulyadi Saleh menyebut Dishub Lampung Selatan belum bisa melayani uji KIR.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Dinas Perhubungan Pemkab Lampung Selatan mengaku belum bisa melayani uji KIR kendaraan.

Pasalnya, hingga kini Dishub Pemkab Lampung Selatan, Provinsi Lampung belum memiliki ketersediaan alat untuk melakukan pelayanan uji KIR.

“Kita baru mengadakan alat untuk uji KIR ini di tahun 2023. Jadi kita belum bisa melayani uji KIR,” ucap Kepala Dishub Lampung Selatan, Mulyadi Saleh, Senin (13/2/2023).

Menurutnya, alat uji KIR juga harus lulus kalibrasi lebih dahulu untuk bisa digunakan.

Karenanya, lanjut Mulyadi, proses untuk bisa melakukan uji KIR masih cukup panjang.

“Untuk gedungnya kita sudah punya. Tapi untuk melayani uji KIR, kita belum bisa,” kata Mulyadi.

Dikatakannya, bagi pemilik kendaraan dari Lampung Selatan yang hendak melakukan uji KIR ke daerah lain, Dishub Lampung Selatan akan memberikan surar rekomendasi.

Mulyadi menambahkan, pelayanan uji KIR ini tidak lagi dipungut biaya (gratis).

"Iya, uji kendaraan atau kir tidak lagi menjadi pendapatan asli daerah (PAD)," ungkapnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lampung Selatan menggelar kegiatan operasi penertiban kendaraan Over Dimention and Over Load (ODOL).

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Dishub Lampung Selatan mendapati 99 kendaraan yang melanggar ketentuan.

Kendaran yang kedapatan melanggar ini telah diberi tindakan tilang.

Kepala Dishub Lampung Selatan Mulyadi Saleh mengatakan, pihaknya akan rutin menggelar kegiatan operasi penertiban ODOL di Lampung Selatan.

Dalam kegiatan operasi penertiban ODOL tersebut, pihaknya menggandeng beberapa instansi terkait supaya dapat melakukan sanksi tilang kendaraan ODOL ditempat. Karena menurutnya, hal itu dapat lebih efektif.

"Kita pengennya dalam kegiatan seterusnya bisa menggandeng Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Pengadilan Negeri Kalianda dan Unit Lantas Polres Lampung Selatan. Mereka juga kan mengerti tentang aturan tentang muatan kendaraan," ungkap Mulyadi.

Lanjut Mulyadi, tujuan dari adanya kegiatan operasi penertiban kendaraan Over Dimention and Over Load (ODOL) ini, pihaknya ingin kendaraan-kendaraan dikembalikan sesuai dengan standar.

Selain itu, Mulyadi menjelaskan penertiban ini juga dapat membantu pemerintah untuk menjaga supaya kondisi jalan tetap baik dan tahan lama.

Sehingga, kata Mulyadi, dana yang seharusnya digunakan untuk perawatan jalan, dapat digunakan untuk pembiayaan lain.

(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus)