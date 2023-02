Remaja hilang - Seorang remaja putri di Rebang Tangkas hilang, Polres Way Kanan Polda Lampung bentuk tim khusus.

Tribunlampug.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus orang hilang di Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan. Selasa(14/2/2023).

Tim Satgas khusus dipimpin langsung Kasatreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung, AKP Andre Try Putra yang berisikan anggota Polres Way Kanan.

"Tim khusus dibentuk dalam rangka pengungkapan terhadap kejahatan melarikan perempuan yang belum dewasa dan kasus orang hilang," ungkap Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna.

Pihaknya akan terus berupaya memberantas segala bentuk aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Way Kanan.

"Remaja perempuan yang hilang bernama Dia Sahrani, berusia 15 tahun, warga Dusun Way Sawah, Kampung Beringin Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas, Way Kanan," bebernya.

Dilaporkan hilang oleh Sarmudin selaku orangtua atau ayah kandung korban.

"Ciri-cirinya memiliki tinggi badan sekitar 150 cm, berat badan 40 kg, rambut hitam lurus pendek, mata hitam belok dan warna kulit sawo matang,” imbuh Teddy.

Dari keterangan Sarmudin, bahwa korban telah pergi meninggalkan rumah pada Minggu (12/2/2023) sekitar 20.00 WIB.

Menggunakan pakaian baju warna putih polos panjang dan jilbab merah, celana panjang levis warna hitam dan tidak membawa bekal baju dari rumah.

Namun hingga saat ini remaja itu belum juga kembali pulang ke rumah.

Motif kepergian korban sendiri belum bisa diketahui.

"Polres Way Kanan belum bisa menyimpulkan apakah kepergian Dia ada kaitannya dengan penculikan atau tidak,” paparnya.

Teddy pun meminta agar masyarakat tanggap melapor ke polisi jika mengetahui keberadaan orang hilang tersebut.

"Tolong kalau ada yang mengetahui orang hilang segera melapor ke polisi," tandas dia.

