Polres Way Kanan Polda Lampung Imbau Anak Bawah Umur Tak Kendarai Motor

Imbau - Polres Way Kanan, Polda Lampung, imbau masyarakat agar tidak mengizinkan anaknya yang di bawah umur mengendari motor demi keselamatan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung AKBP Teddy Rachesnan melakukan silaturahmi ' Jumat Curhat' di Dusun Tanjung Mas, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan, Jumat (10/3/2023).

Di kesempatan baik tersebut dia turut mengimbau masyarakat untuk tidak membiarkan anaknya yang masih usia di bawah umur mengendarai motor sendiri.

"Kepada orangtua untuk membatasi anak-anak yang masih di bawah umur agar tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah apalagi di jalan raya," pinta AKBP Teddy.

"Imbuan yang diberikan ini merupakan wujud kasih sayang kami kepada generasi penerus bangsa," sambung dia.

Sebelumnya, salah satu warga setempat Sarno, menyampaikan untuk kondisi daerahnya akses anak menuju sekolah jauh.

"Itu kondisi daerah kami yang sekolahnya jauh, bagi anak-anak apabila membawa motor pribadi bagaimana terkait kelengkapan SIM karena masih di bawah umur,” tutur Sarno.

Mengenai kegiatan Jumat Curhat ini dihadiri pejabat utama Polres Way Kanan, Kepala Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Desontaria, kapolsek Blambangan Umpu dan masyarakat sekitar Dusun Tanjung Mas, Kampung Negeri Baru.

AKBP Teddy mengatakan, kedatangannya tak lain untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan solusi dan pemahaman kepada masyarakat.

"Sehingga tercipta kedekatan antara kepolisian khususnya Polres Way Kanan dengan masyarakat," ujarnya.

"Oleh karena itu, kami membuka seluas luasnya komunikasi dengan masyarakat, terkait kamtibmas di wilayah Dusun Tanjung Mas yang disambut antusias oleh masyarakat, sambung dia.

Dalam kesempatan itu, Teddy juga mengajak masyarakat bersama menjaga keamanan dan ketertiban.

“Keluhan atau masukan terkait harkamtibmas kita tindaklanjuti, dan kami mengajak semua komponen masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” kata Teddy.

Desontaria menyampaikan terimakasih kepada kapolres Way Kanan yang telah melaksanakan kegiatan di kampungnya.

"Kami masyarakat Tanjung Mas merasa sangat terbantu dengan kehadiran polisi di jalan pada saat jam keberangkatan anak - anak sekolah," ujar Desontaria.

Pihak aparat kampung dalam hal ini juga akan bersama-sama menjaga kamtibmas dan tertib berlalu lintas guna meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan masyarakat.

(Tribunlampung.co.id)

