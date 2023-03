Harga Kebutuhan Pokok di Lampung Barat Merangkak Naik Jelang Ramadan

Dinas Koperindag Lampung Barat monitoring harga bahan pokok jelang Ramadan 1444 H dan mendapati harga kebutuhan pokok naik antara Rp 1.000 sampai Rp 1.500 per kg.

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Harga kebutuhan pokok beberapa pasar tradisional di Lampung Barat terpantau merangkak naik jelang bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah tahun 2023.

Kepala Diskoperindag Pemkab Lampung Barat, Tri Umaryani diwakili Kabid Perdagangan, Heriyanto mengatakan, naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisonal di Lampung Barat itu berdasarkan dari hasil monitoring yang telah dilakukan pihaknya.

“Dari hasil monev kemarin bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kami mencatat ada kenaikan pada beberapa kebutuhan pokok di sejumlah pasar yang ada di Lampung Barat jelang Ramadan ini,” ujar Heri saat dikonfirmasi, Rabu (22/3/2023).

“Beberapa komoditi terpantau merangkak naik harganya, kenaikan itu masih dalam kisaran Rp 1.000 per kg hingga 1.500 per kg,” terusnya.

Heri menjelaskan, beberapa harga kebutuhan pokok yang naik saat ini ialah beras, harga beras premium di pasar saat ini berada di kisaran Rp 12 ribu dari yang sebelumnya Rp 11.750 per kg

Selanjutnya beras medium juga mengalami kenaikan, dari yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp 10.750, saat ini harganya menjadi Rp 11.250 per kg.

“Kemudian telur ayam broiler juga naik menjadi Rp 30.500 dari yang sebelumnya berharga Rp 28-29 ribu per kg,” jelas Heri.

“Bawang honan juga terpantau naik 32.500 dari yang harga sebelumnya yakni Rp 30 ribu per kg,” sambungnya.

Selain itu, kata Heri, terjadi kenaikan harga yang lumayan besar pada beberapa cabai yang berada di pasar.

Contohnya seperti cabai rawit merah, saat ini harganya melonjak naik hingga Rp 60 ribu per kg dari yang harga sebelumnya yakni Rp 45 ribu per kg.

Sedangkan cabai merah besar harganya menjadi 29 ribu per kg dari yang harga sebelumnya yakni Rp 28 ribu per kg.

“Cabe merah keriting masih normal di harga Rp 42.500 per kg, cabe rawit hijau juga masih normal yakni Rp 40 ribu per kg,” kata Heri.

Kemudian, lanjut Heri, walaupun dominan terjadi kenaikan, ada juga beberapa bahan pokok yang masih stabil dari hasil monev sebelumnya pada Jumat (17/3/2023) lalu.

Untuk gula pasir kristal dan curah masih berada di kisaran harga Rp 15 ribu per kg, daging sapi masih di harga Rp 137.500 per kg, dan daging ayam broiler masih di harga Rp 36 ribu per kg.