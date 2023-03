Warga Kampung Sidoarjo Curhat Soal Siskamling Saat Dikunjungi Polres Way Kanan Polda Lampung

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Warga Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan curhat soal mengaktifkan siskamling saat dikunjungi jajaran Polres Way Kanan, Polda Lampung.

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kabag Sumda Kompol Eddy Irsan mengatakan jika masyarakat menginginkan agar program siskamling bisa optimal.

"Mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaksanakannya," kata Kompol Eddy, Jumat 24/3/2023).

Warga juga ada yang menanyakan terkait pembuatan SKCK dan juga resah soal berisiknya knalpot brong.

Mengenai keluhan atau masukan terkait harkamtibmas dari masyarakat, pihaknya akan menindaklanjuti itu.

Baca juga: Jajaran Polres Metro Polda Lampung Bekuk Pencuri Beras di Gudang Bulog Ganjar Agung

Baca juga: Tanggapi Aduan Masyarakat, Polda Lampung Amankan Diduga Pelaku Pungli di Way Kanan

"Tentu kita tindaklanjuti, dan kami pun mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Saat giat silaturahmi bertajuk Jumat Curhat itu, turut dihadiri kasat binmas, kasatlantas, personel Polres Way Kanan, Pj Kepala Kampung Sidoarjo Alfrido dan masyarakat sekitar Kampung Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk.

Kegiatan Jumat Curhat merupakan salah satu program dari Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kepolisian.

Dimana program Jumat Curhat dikandung maksud untuk mendengar, mencatat dan mencari solusi setiap permasalahan yang ada di wilayah masing-masing.

"Sehingga kami bisa menampung setiap aspirasi masyarakat yang ada di wilayah kemudian bisa memetakan dan mencari solusi untuk diselesaikan," kata dia.

Pihaknya turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing.

"Mari bersama menjaga keamanan dan ketertiban," katanya.

Pj Kepala Kampung Sidoarjo Alfrido menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polres Way Kanan yang telah mengadakan kegiatan Jumat Curhat ini yang sangat membantu masyarakat dalam penyampaian aspirasi menyangkut hal yang di bawah kewenangan kepolisian.

(Tribunlampung.co.id)