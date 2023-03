Buka Puasa di Hotel Emersia, Makan Sepuasnya dengan Menu Seabrek, Panorama Lautnya Sejukkan Mata

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Di momen ramadhan ini, Hotel Emersia Bandar Lampung menyediakan menu paket buka puasa makan sepuasnya.

Bukan saja menunya yang seabrek buat perut kenyang, pengunjung yang datang juga bisa ‘kenyang’ menikmati pemandangan view laut dari resto Hotel Emersia Bandar Lampung.

Datang saja langsung menuju Sapphire Restaurant dan Ruby Coffee Shop di Jalan Wolter Monginsidi No 70, Pengajaran, Kecamatan Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Paket buka puasa di Hotel Emersia mengusung konsep buffet all you can eat.

"Kalau buka puasa dari tahun ke tahun kita kan prasmanan, konsepnya itu buffet all you can eat, semua bisa di ambil sepuasnya, dari mulai buka puasa sampai sekira jam 8 malam jadi mau selesai makan shalat dulu lalu lanjut lagi makan boleh," ujar Bahsri, Director of Sales and Marketing Corporate Emersia Hospitaly Management, Jumat (24/3/2023) sore.

Hanya dengan merogoh kocek Rp 199 ribu/pax, pengunjung bisa makan sepuasnya di Sapphire Restaurant.

Sedangkan pada Ruby Coffee Shop dibanderol harga Rp 165 ribu/pax.

Sudah pasti berbagai menu masakan lezat tersedia di atas panjangnya meja prasmanan. Adapula live cooking yang bisa disaksikan.

Dengan bebas lidah bisa puas menjajal aneka hidangan lengkap mulai dari masakan nusantara hingga timur tengah.

Tersedia aneka takjil, main course, dessert, juga stall.

Aneka takjil yang tersedia seperti es campur, kolak, aneka bubur, jus buah, dan sebagainya.

Pada menu main course terdapat gulai iga, udang crispy mayonnaise, dan sebagainya.

Lalu pada varian dessert tersedia buah- buahan, puding, martabak manis, dan lainnya.

Tentu saja pengunjung akan dibuat bingung dengan banyaknya varian menu yang tersedia.