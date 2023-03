Berbagi Berkah Ramadan, Polres Way Kanan Polda Lampung Bagi-bagi Takjil di Jalinsum

Polres Way Kanan Polda Lampung bagikan takjil kepada para pengguna jalan di Jalinsum Simpang Empat Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung membagikan takjil kepada para pengguna jalan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Simpang Empat Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Minggu (26/03/2023).

Personel Polres Way Kanan, Polda Lampung melakuka pembagian takjil saat siang menjelang sore di Simpang Empat Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

"Insya Allah, kegiatan bagi-bagi takjil untuk masyarakat dan pengguna jalan akan kita laksanakan setiap hari selama bulan Ramadan kata Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatbinmas AKP Burhanuddin.

Dijelaskan Kasatbinmas AKP Burhanuddin menyampaikan bahwa berbagai takjil gratis mengakat tema dengan bulan puasa dan semangat Ramadan Polri berbagi.

Oleh karenanya ini dilakukan sebagai bentuk kedekatan dan kecintaan sesama manusia dalam bulan Ramadan penuh berkah ini.

Lanjut Kasatbinmas, pihaknya juga memberikan imbauan dan edukasi pada masyarakat tentang tertib berlalu lintas sekaligus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif.

“Tentunya kita ingin masyarakat merasa aman dan nyaman dengan kehadiran polisi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan bagi-bagi takjil gratis pada masyarakat dilaksanakan di simpang empat Negeri Baru ini, sedikitnya 40 porsi takjil telah dibagikan pada masyarakat pengguna jalan yang melintas.

