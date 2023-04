Anggota Samapta Polda Lampung Tewas Kecelakaan di Jalan Tol Mesuji Lampung

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Anggota Samapta Polda Lampung bernama Alfian Nurul Ulum (21) tewas dalam kecelakaan lalu lintas.

Kejadian di di ruas Jalan Tol Terperka KM.220 + 400 Jalur (B) Kabupaten Mesuji, Senin 3 April 2023, pukul 16.05 WIB.

Kecelakaan melibatkan mobil Daihatsu Grandmax warna putih No Pol BE 8210 AAA dengan kendaraan Truck Hino warna hijau No Pol BE 8756 AMH.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dibenarkan Kasat Lantas Polres Mesuji Iptu Wahyu Dwi Kristanto, Senin 3 Maret 2023, malam

"Iya benar lakalantas yang terjadi di Jalan Tol itu menyebabkan 1 anggota Polri meninggal dunia," ujarnya.

Wahyu menyebut waktu kejadian lakalantas sendiri pada hari ini sekitar pukul 16.05 WIB.

Tempat Kejadian Perkaranya (TKP) sendiri ada di ruas Jalan Tol Terperka KM.220 + 400 Jalur (B) Kabupaten Mesuji.

Adapun kronologi kejadian kecelakaan, bermula saat kendaraan Daihatsu Grandmax dikemudikan oleh Aldi Bagus Haryanto (24).

Untuk penumpangnya sendiri ada Ika Farhan Tama (24) yang sedang tidur di bangku tengah.

Sedangkan Alfian, anggota Polda Lampung yang tewas akibat kecelakaan itu duduk di bangku sebelah pengemudi.

Kendaraan yang dikemudikan Aldi Bagus sendiri melaju di jalur cepat dari Kayu Agung menuju ke arah Bakauheni.

Saat melintasi ruas Jalan Tol Terperka KM.220+ 400 Kabupaten Mesuji, kendaraan Daihatsu Grandmax tersebut ingin mendahului kendaraan Truk Hino yang dikemudikan oleh Yupiter Setiawan (38).

Kendaraan Truk Hino sendiri melaju di jalur lambat.

"Ketika kendaraan yang dikemudikan Aldi tadi hampir mendahului kendaraan truk Hino itu, diduga pengendara Daihatsu kelelahan," ungkapnya.

Akibatnya, terus Wahyu Aldi tidak fokus dalam mengendarai kendaraannya sehingga kendaraan yang dikemudikan berpindah ke jalur lambat.

Sehingga bagian depan kendaraan Daihatsu tersebut, menabrak bagian belakang kendaraan truk Hino yang dikemudikan oleh Yupiter.

Akibat kecelakaan tersebut, memakan 1 korban jiwa, sedangkan dua di antaranya mengalami luka ringan. (Tribunlampung.co.id /M Rangga Yusuf)