Kuasa Hukum Klinik Ummi Athayya Tubaba Lampung Bantah Ada Malpraktik 

Tribunlampung.co.id, Tulangbawang Barat - Robert O. Aruan, Kuasa Hukum Klinik Ummi Athayya Tulangbawang Barat, Lampung membantah keras jika kliennya melakukan malpraktik.

Sebab, menurut Robert, tenaga medis di Klinik Ummi Athayya saat menangani pasien telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

telah ditetapkan oleh Klinik Ummi Athayya, sebagaimana hasil Audit Maternal Perinatal yang telah dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Tulangbawang Barat pada 24 Maret 2023.

Sebelumnya beredar informasi jika pelayanan Klinik Ummi Athayya Tubaba dikecam atas tindakan bersalin seorang ibu, mengakibatkan seorang bayi yang diberi nama Pahing meninggal dunia, meskipun bayi tersebut meninggal bukan di klinik milik kliennya.

Namun dugaan mal praktik persalinan tersebut, menjadi

sorotan publik hingga di kalangan wakil rakyat Tubaba, karena pihak Klinik dinilai tidak miliki empati.

Menurut Robert, Kliennya sangat memperhatikan keselamatan pasien.

"Naluri tenaga medis itu untuk menyelamatkan bukan untuk menyakiti, itu yang harus dipahami oleh semua orang. Kemudian penggunaan kata malpraktik juga terlalu dini," katanya, melalui rilis, Sabtu (8/4/2023).

Namun dirinya memaklumi bahwa banyak orang yang kurang memahami definisi malpraktik, sehingga ketika ada suatu peristiwa yang mungkin itu berkaitan dengan

risiko medis namun selalu disebut sebagai malpraktik.

“Inilah yang harus diluruskan, Sebab penyebutan malpraktik itu sendiri tidak ada dalam Paket ketiga UU yaitu UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit, namun kita bisa saja menyatakan tenaga medis itu melakukan malpraktik jika dengan sengaja membuat keterangan dokter palsu atau melakukan operasional rumah sakit tanpa izin,” papar Robert.

Robert O Aruan dengan tegas menyatakan bahwa selama tenaga kesehatan dan dokter bekerja sesuai standar kode etik profesi dan pelayanan kesehatan, serta SOP, maka ia akan mendapat perlindungan hukum dan tidak akan

mungkin dapat dikriminalisasi.

Robert juga menjelaskan jika kliennya pada Kamis 6 April 2023 telah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Tulang Bawang Barat.

RDP itu sehubungan dengan pemberitaan

yang masif tentang Klinik Ummi Athayya Tubaba.

Menurutnya Klinik Ummi Athayya telah menjelaskan secara runut dan tindakannya sudah sesuai Prosedur

penanganan pasien.

Bahkan kliennya dengan keluarga pasien juga sudah bertemu dan menjelaskan duduk persoalannya dengan baik sehingga tidak ada masalah lagi karena keluarga

pasien mengerti dan memahami.

Ia juga meminta agar pemberitaan harus

berimbang, harus dikonfirmasi agar tidak menjadi penggiringan opini dan merugikan

kliennya.

"Karena jika hal tersebut terjadi kami akan mengambil langkah hukum," Robert, yang juga menjabat Wakil Direktur LBH Serikat Media Siber Indonesia Wilayah lampung (LBH SMSI Lampung) ini.