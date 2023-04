Jelang Lebaran Harga Sembako di Pasar Tradisional Lampung Barat Stabil  

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Pemkab Lampung Barat menyebut saat ini harga beberapa kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Lampung Barat, Lampung menjelang Lebaran masih stabil.

Kepala Diskoperindag Pemkab Lampung Barat, Tri Umaryani diwakili Kabid Perdagangan Heriyanto mengatakan, stabilnya harga kebutuhan pokok di Lampung Barat ini berdasarkan monitor evaluasi (monev) pasar yang telah pihaknya lakukan.

“Dari hasil monev pada Selasa (11/4/2023) di Pasar Liwa, kami mencatat harga kebutuhan pokok di Lampung Barat saat ini masih bisa stabil,” ujar Heri saat dikonfirmasi, Kamis (13/4/2023)

“Alhamdulillah belum terjadi kenaikan yang terlalu signifikan pada beberapa harga komoditi di sini,” sambungnya.

Digadang-gadang terjadi kenaikan harga, sejumlah kebutuhan pokok di Lampung Barat malah cenderung mengalami penurunan harga.

Yakni seperti beras premium yang sebelumnya Rp 12 ribu kini menjadi Rp11.500 per kg, kemudian beras medium yang harga sebelumnya Rp 11.500 menjadi Rp 10.500 per kg.

“Selanjutnya untuk beberapa jenis cabai, terpantau ada kenaikan harga pada jenis cabai keriting yang sebelumnya di harga Rp 30 ribu menjadi Rp 35 ribu per kg,” kata Heri.

“Sedangkan untuk jenis cabai yang lain masih berada di harga yang normal, seperti cabai merah besar Rp 25 ribu per kg,” lanjutnya.

Kemudian, tambah Heri, untuk cabai rawit merah saat ini harganya Rp 45 ribu, dan cabe rawit hijau Rp 25 ribu.

Selain itu untuk jenis kebutuhan pokok lainnya yakni seperti bawang merah masih di kisaran Rp35 ribu per kg, bawang bombai Rp ribu per kg, bawang putih kating Rp 35 ribu per kg, dan bawang putih honan Rp 30 ribu per.

Untuk bahan daging, Heri mengungkapkan, saat ini juga harga bahan-bahan tersebut masih beraga di harga yang normal.

“Daging sapi itu masih Rp 135 ribu per kg, daging ayam broiler Rp 37 ribu, daging ayam kampung Rp70.000,” ungkap Heri.

Baca juga: Sejumlah warga Kelurahan Tanjung Agung Menerima Bantuan Sembako dari Jajaran Polda Lampung

“Sedangkan untuk gula pasir kristal Rp 15 ribu per kg, gula pasir curah Rp 15 ribu per kg, telur ayam broiler Rp 32 ribu per kg,” tambahnya.

Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan harga, Heri mengatakan, hal itu masih terbilang wajar dan belum menunjukkan kelonjokan harga.