Polres Way Kanan Polda Lampung Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2023

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung melakukan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2023 di halaman apel Mapolres Way Kanan, Senin (17/4/2023).

Apel gelar pasukan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga satuan Kewilayahan atau jajaran Polda Lampung.

Operasi Ketupat 2023 melibatkan personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasa Raharja, Jasa Marga, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka dan Mitra Kamtibmas Lainnya.

Kegiatan dipimpin oleh Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, pejabat utama Polres Way Kanan, kapolsek jajaran, unsur pimpinan daerah beserta forkopimda Kabupaten Way Kanan, tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya dalam sambutannya membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2023.

Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata sinergisitas Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1444 H.

"Seperti kita ketahui, bahwa kerja keras bersama pada pengamanan mudik Lebaran tahun lalu mendapatkan apresiasi dari masyarakat," kata dia.

Berdasarkan survei indikator periode 5 smpai dengan 10 Mei 2022, terdapat 73,8 persen masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2022.

Penilaian positif tersebut harus menjadi pemacu semangat, sehingga pengamanan mudik tahun 2023 mampu dilaksanakan lebih baik.

Terlebih lagi Kemenhub RI memperkirakan potensi pergerakan masyarakat akan mengalami peningkatan dari 85,5 juta orang pada tahun 2022, menjadi 123,8 juta orang pada tahun 2023 atau meningkat 44,8 persen.

Berkaitan dengan hal tersebut Presiden Joko Widodo menekankanagar berhati-hati, tahun ini ada lompatan besar masyarakat yang mudik. Dari 86 juta ke 123 juta dari hasil survei. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45 persen. ini harus dihitung dan dikalkulasi dengan baik

Oleh sebab itu, polri bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan secara lebih optimal, melalui operasi terpusat dengan sandi “ketupat 2023” selama 14 (empat belas) hari sejak 18 April sampai dengan 1 Mei 2023.

Operasi ini telah diawali dengan KRYD Tanggal 10 s.d. 16 April 2023 dan akan dilanjutkan pasca Operasi tanggal 2 s.d. 9 Mei 2023,” kata Adipati.

"Berbagai langkah dalam Operasi Ketupat 2023 diharapkan mampu berjalan dengan baik, sehingga kita dapat memastikan kelancaran hari raya Idul Fitri 1444 H, serta mewujudkan mudik yang aman dan berkesan, begitu pula pada saat arus balik," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id)