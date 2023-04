Pastikan Malam Takbiran Aman, Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Patroli Gabungan

Polres Way Kanan Polda Lampung bersama Pemkab Way Kanan menggelar kegiatan patroli gabungan malam Idul Fitri 1444 H.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan Polda Lampung bersama Pemkab Way Kanan menggelar kegiatan patroli gabungan di wilayah Kabupaten Way Kanan, pada Jumat malam (21/04/2023).

Kegiatan patroli gabungan Polres Way Kanan Polda Lampung berlangsung di lapangan Pemkab Way Kanan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Saipul.

Apel itu dihadiri pejabat utama Polres Way Kanan, Polda Lampung dan personel gabungan terdiri dari Polres Way Kanan, Satpol PP, BPBD, Dinkes dan Dishub Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kabagops Kompol Suharjono menyampaikan patroli gabungan dilakukan untuk memastikan situasi di malam takbiran menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H aman dari hal–hal yang dapat mengganggu ketertiban di jalan raya dan sejumlah titik keramaian yang ada di Kabupaten Way Kanan.

Adapun tempat tempat yang menjadi titik keramaian di malam takbiran yaitu, Stasiun KAI Blambangan Umpu, Islamik Center KM 5 Blambangan Umpu, Bundaran Tugu Riyacudu Blambangan Umpu dan di jalan Lintas Tengah Sumatera Kabupaten Way Kanan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan atau yang dapat mengganggu ketertiban umum lainnya, Polres Way Kanan bersama jajaran juga sebelumnya sudah melakukan Patroli sesuai wilayahnya masing–masing.” Ungkap Kabagops.

Sekda Kabupaten Way Kanan Saipul juga mengingatkan kepada anggota yang ikut terjun patroli juga harus menjaga keselamatan diri. “Tugas kita adalah mengamankan jalannya malam takbir di wilayah Kabupaten Way Kanan untuk mengantisipasi tindak kriminalitas.

Oleh karena itu, kehadiran Patroli gabungan ini pada tempat dan jam-jam rawan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan antisipasi tindak kriminalitas.

