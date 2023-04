Nasib Jabang Bayi Nikita Mirzani Usai Antonio Dedola Talak Cerai

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kisah cinta Nikita Mirzani dan Antonio Dedola berakhir dengan talak cerai yang dilayangkan bule Jerman tersebut terhadap sang artis.

Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani sempat mengaku telah hamil anak Antonio Dedola.

Lantas, bagaimana dengan nasib jabang bayi yang dikandung Nikita Mirzani tersebut, setelah kini Antonio Dedola melayangkan talak cerai?

Diketahui, hubungan asmara selebritas Nikita Mirzani dan Antonio Dedola kembali bikin heboh.

Nikita mengaku sudah menikah, namun kini malah diceraikan oleh Antonio.

Baca juga: Nikita Mirzani Diceraikan Antonio Dedola Seusai Operasi Pengangkatan Tumor

Keputusan itu diambil Antonio setelah Nikita menudingnya mencuri gelang perhiasan.

Kala itu Antonio mengungkapkan talak cerainya ke Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp.

Pesan tersebut sendiri terungkap dari postingan Antonio Dedola di akun instagramnya, Sabtu (29/4/2023).

Antonio Dedola mengirimkan pesan dengan mengunakan bahasa inggris.

"My Name is Antonio Dedola And I Divorce you (Nikita Mirzani) right now! That means that we are no loger marrier and so you are free and can start a new life, for your futher life i wish you only the best and hope you find your happiness," ujarnya.

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

"Nama saya Antonio Dedola dan saya menceraikan kamu Nikita Mirzani sekarang, ini artinya kita tidak lagi menikah, dan kamu bebas memulai kehidupan baru, untuk kedepannya, aku harap yang terbaik buat kamu dan berharap kamu menemukan kebahagian," terangnya.

Tak hanya itu saja, Antonio Dedola juga memberikan klarifikasi terkait tudingan Nikita Mirzani soal mencuri Gelang.

Adapun inti dari klarifikasi Antonio Dedola membantah dirinya telah mencuri.