7 Dosen UIN Raden Intan Lampung Jadi Panelis di Event Internasional, 2 Guru Besar Jadi Pembahas

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Setelah melewati proses seleksi yang ketat, tujuh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) terpilih sebagai peserta invited dan open panel pada Annual Conference on Islamic Studies (AICIS), Senin-Jumat (2-5/05/2023) di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Di forum akademik kelas dunia itu, tujuh orang dosen UIN Lampung tersebut akan mempresentasikan karya ilmiahnya sebagai panelis.

Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof Wan Jamaluddin Z MAg PhD mengucapkan selamat atas keberhasilan yang diraih serta mendukung suksesnya perhelatan konferensi internasional tahunan studi islam tersebut.

"Selamat untuk para dosen yang menjadi panelis. Karya ilmiah dari tujuh dosen ini patut diapresiasi. Karya mereka harus menjadi paper yang siap disubmit pada publikasi internasional," kata dia.

Berikut ke tujuh dosen UIN RIL tersebut:

1. Prof Dr Tulus Suryanto SE MM Akt CA

Dosen sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) itu menulis karya berjudul: Construction of Islamic Business Ethics on Building Halal Industry for a Sustainable Economy in Terms of Contemporary Fiqh.

2. Dr Ridwansyah MESy (Dosen FEBI)

Judul Paper : Application of Islamic Business Ethics the Board of Commissioners to Non-Performing Financing (Murabaha) Contract at the Indonesian Sharia Rural Bank.

3. Nurlaili MA (Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah)

Judul Paper : Dynamic Influence of Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Human Development Index (IPM), Open Unemployment Rate

(TPT), and Poverty on Economic Growth in Lampung Province Viewed From The Perspective f

Contemporary Fiqh.

4. Dr Hj Heni Noviarita SE MSi (Wakil Direktur Pascasarjana)

Judul Paper : The Role of Philanthropic Institutions Contribution to The Achievement of Sustainable Development Goals (SDGS) Through The Pentahelix Model (Studies at National Amil Zakat Agency).

5. Dr Hj Siti Mahmudah SAg MAg (Ketua Prodi Hukum Keluarga S3).