Polres Way Kanan Polda Lampung Dorong Semua Pihak Jaga Pancasila

Polres Way Kanan mendorong semua pihak bersama-sama menjaga Pancasila

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung melaksanakan upacara memperingati hari lahirnya Pancasila di lapangan apel Mako Polres Way Kanan, Kamis (1/6/2023).

Kegiatan dipimpin Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna dengan dihadiri pejabat utama, kapolsek jajaran, anggota dan ASN Polres Way Kanan.

Upacara dimulai pukul 07.00 WIB, dengan pengibaran sang saka merah putih di hadapan peserta upacara, Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menjadi Inspektur upacara.

Pembacaan teks Pancasila dan pembacaan Undang-Undang 1945 oleh Aipda Agus Dermawan.

Adapun tema dalam Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati 1 Juni 2023 yakni "Gotong Royong Membangun Peradaban Dan Pertumbuhan Global."

Dalam upacara, AKBP Teddy Rachesna membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa upacara ini meneguhkan komitmen agar lebih mendalami, lebih menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

Pancasila merupakan hasil dari sebuah rangkaian proses, yaitu rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh lr Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.

"Adalah jiwa besar para founding fathers kita, para ulama, para tokoh agama, dan para pejuang kemerdekaan dari seluruh nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan yang mempersatukan kita," ujarnya.

Harus diingat bahwa kodrat bangsa lndonesia adalah kodrat keberagaman.

Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman.

Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan, serta golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah Bhineka Tunggal Ika, Indonesia.

"Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita selalu mengalami tantangan. Kebhinekaan selalu diuji. Ada pandangan dan tindakan yang selalu mengancamnya. Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila," urainya.

Dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong, oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita.

"Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para ulama, para ustadz, para pendeta, para pastor, para biksu, para pedanda, para pendidik, para budayawan dan pelaku seni, para pelaku media, dan jajaran pemerintahan, TNI dan polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila," tandasnya.

