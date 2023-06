108 Kantong Darah Terkumpul pada Kegiatan Sosial Jajaran Polda Lampung di Way Kanan

108 kantong darah berhasil dikumpulkan dari kegiatan donor darah Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Sebanyak 108 kantong darah terkumpul melalui kegiatan sosial jajaran Polres Lampung Tengah, Polda Lampung.

"Terkumpul bank darah sebanyak 108 kantong dari kegiatan donor darah yang kami lakukan dan akan disalurkan melalui PMI," terang Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna, Rabu (14/6/2023).

Dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang rela mendonorkan darahnya untuk sesama yang membutuhkan.

"Semoga apa yang telah dilakukan dapat memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan," kata dia.

"Kami berharap dari kegiatan donor darah ini bisa membantu membantu sesama yang membutuhkan bantuan darah,” imbuhnya.

Polres Way Kanan menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah dalam rangkaian Hari Bhayangkara yang Ke 77 Tahun 2023 di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan diikuti oleh Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna bersama para pejabat utama, personel Polres Way Kanan, TNI, Karang Taruna dan Bhayangkari Cabang Way Kanan.

AKBP Teddy Rachesna menyampaikan, sebanyak 200 personel Polri, TNI, Karang Taruna dan Bhayangkari, PHL Polres Way Kanan dilibatkan dan ada beberapa masyarakat ikut melaksanakan donor.

"Dimana kegiatan hari Bhayangkara ke 77 ini mengangkat tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas," ungkapnya.

Selain itu, proses donasi darah ini berkerjasama dengan UPTD Palang Merah Indonesia (PMI) Way Kanan dengan melibatkan tenaga medis dari Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan.

Dari beberapa orang yang mengikuti kegiatan donor darah ada yang tidak dapat dilakukan pengambilan donor darah karena tekanan darahnya tinggi dan hasil pemeriksaan HB rendah.

