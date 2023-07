Usai Pandawara, Giliran Ratusan Jurnalis di Lampung Pungut Sampah di Pantai

Ketua PWI Pusat, Atal S Depari (kanan) bersama Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah (kiri), mengangkat sampah untuk ditimbang di bank sampah Sahabat Gajah di Pantai Harnas, Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung, Minggu (16/7/2023). Seusai Pandawara Grup, kepolisian, pemerintah daerah, kini giliran para jurnalis dan mahasiswa yang turun ke pesisir pantai untuk membersihkan sampah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Seusai Pandawara Grup, kepolisian, pemerintah daerah, kini giliran para jurnalis dan mahasiswa yang turun ke pesisir pantai untuk membersihkan sampah.

Berkolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk sejumlah perusahaan, ratusan jurnalis dan mahasiswa menyasar sampah di Pantai Harnas, Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Lampung.

Aksi bersih-bersih sampah di Pantai Harnas tersebut berlangsung pada Minggu (16/7/2023) pagi.

Kegiatan bersih sampah tersebut merupakan rangkaian dari Hari Pers Nasional (HPN) daerah, yang diinisiasi organisasi profesi jurnalis yakni Persatuan Wartawan Indonesia alias PWI Lampung.

Adapun tema kegiatan tersebut yakni 'Sumatera Clean Up Get in Action'.

Turut hadir pula dalam aksi bersih sampah tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.

Atal yang diwawancara di sela-sela kegiatan, mengapresiasi kegiatan bersih-bersih pantai tersebut.

"Saya menginginkan ke depan kegiatan clean up ini dilakukan pada HPN tingkat nasional," kata Atal.

Ia pun berharap jika kegiatan yang diinisasi PWI Lampung ini bisa menjadi contoh bagi PWI se-Indonesia.

"Kegiatan clean up ini sebuah karya yang luar biasa, dan akan mendidik untuk masyarakat sekitar agar peduli dengan sampah," kata Atal.

Di tempat yang sama, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan, semua pihak harus peduli dengan sampah karena menjadi tanggung jawab bersama.

"PWI Lampung mengajak semua pihak untuk terus peduli dengan lingkungan, termasuk insan pers," kata pria yang akrab disapa Wira tersebut.

Ia mengatakan, persoalan sampah ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah.

"HPN tingkat daerah Lampung sudah mengawali rangkaian kegiatan sejak awal Juli."