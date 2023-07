Kecelakaan Beruntun Libatkan 3 Mobil di Jalinbar Pesawaran Lampung

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalinbar Kabupaten Pesawaran, Lampung, Senin (24/7/2023) sekira pukul 09.30 WIB.

Sedikitnya tiga mobil terlibat dalam kecelakaan tersebut.

Kecelakaan tersebut dikonfirmasi oleh Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Martoyo

Dikatakan Martoyo, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran.

Kecelakaan itu melibatkan tiga mobil, yakni Mitsubishi L300 nopol BE 8179 MV, truk Colt Diesel nopol BE 8840 RX, dan minibus Toyota Rush nopol BE 1345 BR.

Kejadian bermula saat L300 yang dikendarai Sumeri (27), warga Pekon Kayubi, Kecamatan Pugung, Tanggamus, melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pringsewu.

Tepat di belakang L300 ada Toyota Rush yang dikendarai Handoko (54), warga Kemiling, Bandar Lampung, ke arah sama.

Sesampainya di TKP, sopir L300 diduga mengantuk dan mengambil lajur ke kanan.

“Sehingga saat mengambil di lajur kanan tepat berhadapan dengan mobil Colt Diesel yang dari arah Pringsewu ke Bandar Lampung,” terang Martoyo.

Akibatnya, kecelakaan yang melibatkan tiga mobil tak terelakkan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa.

Sopir L300 hanya mengalami luka.

“Ya, kecelakaan tidak sampai terjadi korban jiwa. Hanya mengalami luka ringan yang dialami sopir L300,” ujar Martoyo.

Sedangkan seorang penumpang L300 bernama Supriani (20) tidak mengalami luka-luka.