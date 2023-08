Kapolres Way Kanan Polda Lampung Terima Audiensi RRI untuk Pelayanan Publik

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo, menerima kunjungan LPP RRI SP Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo, menerima kunjungan LPP RRI SP Way Kanan.

Orang nomor satu di Polres Way Kanan, Polda Lampung itu baru saja mendapatkan amanah mengayomi masyarakat Way Kanan awal Agustus 2023.

"Pertemuan antara dua lembaga pemerintah ini menjadi momen penting untuk saling mendukung kinerja serta tanggungjawab bersama terutama mengedepankan pelayanan publik bagi masyarakat," ujarnya, Rabu (9/8/2023).

AKBP Protomo menjelaskan, kerjasama Polri dan RRI khususnya di Way Kanan akan terus dimaksimalkan baik terkait kolaborasi, koordinasi dan komunikasi yang akan semakin ditingkatkan.

"Sehingga dapat memberikan transparansi kepada publik akan peristiwa,fenomena serta kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat," kata kapolres.

Koordinator RRI SP Way Kanan Heriyanto berterimakasih atas waktu dan kesempatannya untuk menerima silaturahmi.

Ia mengungkapkan selama ini sinergitas Polres Way Kanan bersama RRI sangat baik serta dapat menjunjung dedikasi yang tinggi.

Sehingga harapnya ke depan hubungan ini bisa terus terjalin dengan harmonis sehingga dapat menciptakan program-program unggulan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Di akhir pertemuan AKBP Pratomo mengajak seluruh masyarakat intuk menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing apalagi menyambut pesta politik Pemilu 2024.

Pihaknya yakin dengan hadirnya RRI dapat membantu memfilter pemberitaan informasi serta isu yang berbau hoaks ataupun yang bersifat memecah belah persatuan.

