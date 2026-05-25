Warga Gagalkan Pencurian Motor di Labuhan Maringgai Lampung Timur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TIMUR - Aksi pencurian sepeda motor di Dusun 8 Way Bandar, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (24/5/2026), dapat digagalkan oleh warga.

Terduga pelaku berinisial RS (26), warga Desa Maringgai, diamankan warga saat membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan pintu dapur rumah.

Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati melalui Kapolsek Labuhan Maringgai Kompol Rizal Effendi mengatakan, pengungkapan kasus bermula saat anggota piket menerima laporan warga sekitar pukul 13.00 WIB.

"Petugas kemudian langsung menuju lokasi untuk mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti," kata Rizal, Senin (25/5/2026).

Kapolsek menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang memarkir sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah di depan rumah.

Setelah berhasil menguasai kendaraan, kata Rizal, pelaku sempat membawa motor tersebut menuju jalan utama Dusun 8 Way Bandar.

Namun, aksinya diketahui warga.

"Merasa situasi tidak aman, pelaku disebut melompat dari sepeda motor dan mencoba melarikan diri. Korban yang menyadari motornya dibawa orang tak dikenal langsung berteriak maling hingga mengundang perhatian warga sekitar," ujar Rizal.

Warga kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian.

Menurut Rizal, pelaku sempat menjadi sasaran massa yang geram hingga mengalami sejumlah luka memar.

Polisi kemudian membawa RS ke Puskesmas Labuhan Maringgai untuk menjalani perawatan sebelum digelandang ke kantor polisi.

Kapolsek menyebutkan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 merah, tas punggung hitam, ember kecil merah, jaket hitam, topi hitam, sepasang sandal putih, satu bilah sabit bergagang kayu, serta kontak motor merek Honda yang telah dimodifikasi dan diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian.

"Saat ini pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Labuhan Maringgai guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor, terutama saat memarkir kendaraan di area terbuka tanpa pengawasan," tutupnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)