Pemkab Pesawaran Salurkan 12 Sapi dan 2 Kambing Kurban, Ada Bantuan Presiden 1 Ton

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran menyalurkan 12 ekor sapi dan 2 ekor kambing kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini.

Penyaluran tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah Iduladha di berbagai wilayah di Kabupaten Pesawaran.

Salah satu hewan kurban disalurkan ke Masjid Nurul Amal, Desa Kota Agung, yang juga menjadi lokasi pelaksanaan Salat Idul Adha Wakil Bupati Pesawaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkab Pesawaran, Tri Indiyastuti mengatakan, seluruh hewan kurban tersebut didistribusikan ke sejumlah titik penerima di wilayah Pesawaran.

“Jumlah hewan kurban dari Kabupaten Pesawaran sebanyak 12 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Salah satunya disalurkan di Masjid Nurul Amal, Desa Kota Agung,” kata Tri kepada Tribun Lampung, Senin (25/5/2026).

Selain hewan kurban dari pemerintah daerah, Kabupaten Pesawaran juga menerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia.

Sapi bantuan tersebut memiliki bobot mencapai 1.023 kilogram.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Pesawaran, Arief Budiman menjelaskan, sapi bantuan Presiden itu berjenis limosin jantan, dalam kondisi sehat, dan telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban.

“Untuk sapi bantuan Presiden, jenisnya limosin dengan bobot 1.023 kilogram. Kondisinya sehat dan telah melalui pemeriksaan sesuai ketentuan sebelum disalurkan,” ujar Arief.

Ia menambahkan, saat ini sapi masih berada di peternak yang sebelumnya telah ditunjuk sambil menunggu proses penyaluran ke lokasi penerima.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan kurban layak dan aman didistribusikan kepada masyarakat.

Pemkab Pesawaran berharap penyaluran hewan kurban, termasuk bantuan Presiden tersebut, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada Hari Raya Idul Adha.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)