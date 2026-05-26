3.524 Calon Mahasiswa Lulus SNBT Itera 2026, Ini 5 Program Studi Favorit

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Sebanyak 3.524 calon mahasiswa dinyatakan lulus untuk berkuliah di Institut Teknologi Sumatera (Itera) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.

Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari dari 18.130 pendaftar yang memilih Itera pada jalur SNBT.

Pengumuman hasil SNBT dilakukan secara serentak di tingkat nasional pada Senin, (25/5/2026), mulai pukul 15.00 WIB.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peminat Itera meningkat sekitar 12 persen.

Hal tersebut menunjukkan meningkatnya minat calon mahasiswa terhadap Itera di tingkat nasional.

Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Itera, Abdul Rajak, mengatakan, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos SNBT tersebar pada 41 program studi jenjang sarjana (S1).

Lima program studi dengan jumlah peminat terbanyak pada SNBT 2026, yakni Teknik Pertambangan dengan 1.544 pendaftar, Farmasi (1.388), Teknik Informatika (1.112), Teknik Industri (1.071), dan Teknik Sipil (846).

"Lima program studi dengan jumlah mahasiswa baru terbanyak melalui jalur SNBT ialah Teknik Informatika sebanyak 145 orang, Perencanaan Wilayah dan Kota (140), Teknik Geofisika (138), Teknik Sipil (136), serta Teknik Pertambangan (125)," Ujar Abdul Rajak, Senin (25/5/2026).

Berdasarkan asal daerah, lima daerah dengan jumlah calon mahasiswa baru Itera jalur SNBT terbanyak berasal dari Provinsi Lampung sebesar 41 persen, disusul Sumatera Utara 16 persen, Sumatera Selatan 10 persen, Jawa Barat 8 persen, dan Sumatera Barat 7 persen.

Abdul Rajak mengimbau seluruh calon mahasiswa yang dinyatakan lolos agar segera melakukan daftar ulang melalui laman dim.itera.ac.id sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Ia juga meminta calon mahasiswa membaca panduan pengisian data secara cermat agar proses registrasi berjalan lancar.

Bagi peserta yang belum lolos SNBT, Rajak mengatakan, Itera masih membuka kesempatan melalui jalur seleksi mandiri yang terdiri atas Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Barat (SMMPTN-Barat) dan Seleksi Mandiri Terpadu (SMT) Itera.

Pendaftaran SMMPTN-Barat dibuka pada 4 Mei hingga 11 Juni 2026 melalui laman https://pendaftaran.smmptnbarat.id/

Secara nasional, SMMPTN-Barat tahun ini menyediakan 1.013 program studi dengan total kuota 20.035 calon mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi negeri peserta.

"Peserta dapat memilih maksimal dua program studi tanpa dibatasi lokasi perguruan tinggi tempat ujian berlangsung," Kata Abdul Rajak.