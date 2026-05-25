Target 1.800 Atlet, Piala Kemenpora Lampung Fast Swim Punya Nilai Gengsi Tinggi

LAMPUNG FAST SWIM - Ketua Pelaksana, Piala Kemenpora RI 2026 Lampung Fast Swim sekaligus anggota DPRD Lampung, Yudha Al Hadjid saat diwawancarai. Lampung membuktikan diri siap menjadi episentrum pembinaan olahraga akuatik nasional sekaligus daerah pendukung menuju tuan rumah PON 2032. Melalui kolaborasi Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Arsa Foundation, Bumi Ruwa Jurai bakal kedatangan ribuan perenang dari berbagai penjuru tanah air dalam ajang bergengsi Piala Kemenpora RI 2026 Lampung Fast Swim, yang digelar di Kolam Renang Pahoman, Bandar Lampung, pada 10 hingga 12 Juli 2026.

Ketua Pelaksana, Yudha Al Hadjid membeberkan bahwa persiapan kejuaraan antar perkumpulan dan pelajar se-Indonesia ini sudah berjalan sekitar 70 persen.

Pendaftaran pun telah dibuka dan ditargetkan mampu menyedot hingga 1.800 atlet nasional sebelum resmi ditutup pada 20 Juni nanti.

Meski undangan disebar secara sukarela, antusiasme luar biasa justru datang dari luar daerah. Nama-nama besar dari Palembang, Jambi, Magelang, Pangandaran, Banten, hingga PPOP Jakarta dipastikan ikut ambil bagian, bersaing ketat dengan 15 klub renang lokal Lampung yang sudah menyatakan siap tempur.

Bukan sekadar ajang unjuk gigi lokal, kompetisi ini punya nilai gengsi tinggi karena menggunakan sistem Spectra yang terhubung langsung dengan database nasional PB Akuatik Indonesia.

Artinya, catatan waktu dan prestasi seluruh atlet di kolam Pahoman nanti akan langsung terekam resmi di level nasional, bukan cuma di tingkat provinsi.

Kompetisi ini sendiri dibagi menjadi dua kategori utama. Ada kategori Champion yang memakai regulasi resmi PB Akuatik Indonesia untuk pemburu prestasi, serta kategori Fun Swimming yang ramah bagi pelajar dan perenang pemula demi melatih mental bertanding sejak usia dini.

Seluruh nomor pertandingan renang nasional, mulai dari gaya kupu-kupu hingga gaya bebas, dipastikan bakal tersaji ketat.

Di sisi lain, ajang berskala besar ini juga menjadi pemantik penting bagi pembenahan fasilitas olahraga di Lampung.

Yudha, yang juga merupakan anggota DPRD Lampung, blak-blakan berharap pemerintah daerah segera menambah sarana kolam renang berstandar nasional, mengingat saat ini Lampung baru memiliki tiga lokasi mumpuni, yakni Kolam Renang Pahoman, Kolam Renang Unila, dan Kolam Renang Tejosari Metro.

“Harapan kami tentu ada penambahan sarana dan prasarana, terutama kolam renang standar nasional,” katanya.

Sementara itu, Kepala Yayasan Arsa Foundation, Muhammad Irfan Hanifah melihat antusiasme ini sebagai momentum emas.

Menurutnya, perkembangan renang di Lampung melesat sangat cepat dan event ini menjadi bukti nyata kesiapan Lampung menuju panggung PON 2032, sekaligus menjadi motor penggerak sektor sport tourism yang dipastikan bakal mendongkrak pariwisata daerah lewat kedatangan ribuan atlet, ofisial, dan keluarga peserta.

“Ini momentum penting untuk menunjukkan kesiapan Lampung sebagai daerah yang serius membangun prestasi olahraga akuatik,” ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)