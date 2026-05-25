Pengakuan 3 Maling Motor Seusai Ditangkap, Hasil Curian untuk Beli Miras dan Sabu

PENGAKUAN PELAKU CURANMOR - Polsek Candipuro, Lampung Selatan, menangkap 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya mengaku hasil curian digunakan untuk membeli miras dan sabu.

Ringkasan Berita: Tiga pelaku curanmor diringkus Polsek Candipuro.

Uang hasil jual motor curian dipakai beli miras & sabu.

Polisi sita dua motor & sebilah celurit.

Satu pelaku positif sabu, satu lainnya masih buron.

Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Uang hasil kejahatan ternyata habis untuk foya-foya dan barang haram. Itulah pengakuan mengejutkan dari tiga maling motor yang baru saja diringkus jajaran Polsek Candipuro.

Saat diinterogasi polisi, komplotan ini blak-blakan mengaku kalau uang hasil menjual motor curian langsung mereka pakai bersama untuk membeli minuman keras (miras) dan sabu.

Aksi nekat mereka ini berakhir setelah Unit Reskrim Presisi Polsek Candipuro mencium pergerakan para pelaku.

Berawal dari polisi dapat laporan dari warga Desa Trimomukti bernama Vebri Prayoga yang kehilangan motor Honda Kharisma hitamnya pada Selasa (19/5/2026) subuh, saat korban tengah tertidur lelap.

Begitu diselidiki, polisi mengendus ada orang yang mau menjual motor dengan ciri-ciri mirip milik korban.

Tersangka pertama yang diciduk adalah pemuda berinisial P (19), warga Candipuro. Dari nyanyian P inilah, polisi bergerak cepat mencokok dua temannya yang lain, yakni A (19) warga Sidomulyo dan F (30) yang juga warga Candipuro.

Sementara itu, satu pelaku lain berinisial D masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Dari tangan komplotan ini, polisi menyita dua unit Honda Beat yang dipakai buat beraksi, plus sebilah celurit.

Senjata tajam itu sengaja dibawa pelaku untuk jaga-jaga kalau aksi mereka dipergoki oleh warga.

Sialnya buat korban, meski para pelaku sudah berbaju tahanan, motor Kharisma miliknya sampai sekarang belum berhasil ditemukan, karena diduga sudah berpindah tangan.

Di kantor polisi, kelakuan asli para pelaku makin terbongkar. Selain hasil tes urinenya positif sabu, yang klop dengan pengakuan mereka soal uang hasil curian, satu di antara tersangka ternyata pemain lama.

Dari catatan kepolisian, dia diduga kuat sudah terlibat dalam sederet aksi curanmor di wilayah Lampung Selatan sejak tahun 2025 lalu.

Kini ketiganya harus meringkuk di sel Mapolsek Candipuro untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Polisi menjerat mereka dengan Pasal 477 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )