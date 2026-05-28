Prakiraan Cuaca Lampung Kamis 28 Mei 2026, Siang hingga Sore Cerah Berawan
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Prakiraan cuaca di wilayah Lampung pada Kamis, 28 Mei 2026, diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah.
Informasi ini berdasarkan keterangan tertulis dari BMKG Lampung.
Berikut prakiraan cuaca Lampung hari ini:
Pagi hari
Cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan terdapat di wilayah Pesawaran dan Pesisir Barat.
Siang hingga sore hari
Cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan terjadi di wilayah Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus, Metro, dan Lampung Timur.
Malam hari
Cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan terdapat di wilayah Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, dan Pesisir Barat.
Dini hari
Cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan terjadi di wilayah Tanggamus, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Suhu udara
Secara umum suhu udara berkisar antara 23,0°C hingga 33,0°C. Sementara itu, wilayah Lampung bagian barat diprakirakan memiliki suhu lebih sejuk, yakni antara 21,0°C hingga 31,0°C.
Kelembapan udara
Kelembapan udara secara umum berkisar antara 55 persen hingga 95 persen.
Kecepatan angin
Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5–15 knots atau sekitar 6–27 kilometer per jam.
(Tribunlampung.co.id)
