Kecelakaan saat Kabur Bawa Motor Curian, Maling di Lampung Tengah Tertangkap

PELAKU - Pencuri motor berinisial APG (28), asal Kampung Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah menjalani perawatan, Selasa (26/5/2026). Pelaku kecelakaan saat kabur bawa motor curian diduga panik hingga hilang kendali saat mengendarai dengan kecepatan tinggi. (Polres Lampung Tengah)

Ringkasan Berita: Pencuri tertangkap setelah mengalami kecelakaan saat kabur bawa motor curian.

Insiden kecelakaan yang dialami pencuri motor tersebut diduga karena panik sehingga mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Alhasil motor curian yang dikemudikan hilang kendali sampai mengalami kecelakaan tunggal.

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Seorang pencuri tertangkap setelah mengalami kecelakaan saat kabur bawa motor curian.

Insiden kecelakaan yang dialami pencuri motor tersebut diduga karena panik sehingga mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Alhasil motor curian yang dikemudikan hilang kendali sampai mengalami kecelakaan tunggal.

Ujungnya pelaku berhasil ditangkap polisi dengan kondisi luka-luka. Yaitu APG (28) warga Kampung Negeri Agung, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah.

Kapolsek Gunung Sugih Iptu Wahyu menceritakan, penangkapan itu berawal dari peristiwa pencurian di Gungung Sugih Raya, Lampung Tengah pada Minggu (24/5/2026) siang.

Baca juga: Maling Motor Ditangkap Polisi Seusai Mengalami Kecelakaan di Lampung Tengah

Saat itu, kondisi di sekitar lokasi kejadian sedang ramai aktivitas warga. Sementara DA (27), korban pemilik lapak es teh, sedang sibuk melayani pembeli.

Sementara motor korban Honda Beat Street warna hitam terparkir di depan tempat berjualan dengan kondisi setang terkunci.

Diperkirakan, kata Wahyu, pelaku APG tidak sendirian datang ke lapak es teh korban. Melainkan bersama dua orang temannya. Sehingga total pelaku tiga orang.

Mereka diduga berbagi peran saat mencuri sepeda motor DA. Dua pelaku berpura-pura menjadi pembeli untuk mengalihkan perhatian korban, sementara APG bertugas sebagai eksekutor.

“Saat korban lengah melayani pembeli, pelaku APG langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Padang Ratu,” ujar Wahyu, Selasa (26/5/2026).

Menyadari motornya dicuri, korban segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Sugih.

Tim Tekab 308 Presisi Polsek Gunung Sugih langsung bergerak melakukan pengejaran setelah mendapat laporan pencurian motor (curanmor). Pengejaran fokus ke arah pelarian pelaku menuju Padang Ratu.

Dalam proses pengejaran, petugas menemukan sepeda motor milik korban sudah tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi rusak berat.

“Diduga pelaku yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi kehilangan kendali hingga akhirnya terjatuh. Pelaku diduga panik saat melarikan diri,” kata Wahyu.

Petugas bersama warga kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi begitu melihat motor yang dicuri telah ditinggalkan.