Gaji ke-13 ASN Pemkot Bandar Lampung Cair Awal Juni 2026

GAJI 13 - Foto ASN Pemkot Bandar Lampung. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Zakky Irawan memastikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung cair awal Juni 2026.

Ringkasan Berita: BPKAD segera memproses pencarian gaji ke-13 ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.

Pencairan gaji ke-13 setelah seluruh berkas pengajuan dari OPD masuk ke BPKAD.

Sesuai arahan Wali Kota Eva Dwiana, tanggal 2 sampai 3 Juni 2026 sudah mulai proses di BPKAD.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandar Lampung cair di awal bulan Juni 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung Zakky Irawan memastikan pihaknya segera memproses pencairan gaji ke-13 ASN itu.

Tak cuma PNS, menurut Zakky, yang mendapat gaji ke-13 tersebut termasuk CPNS, PPPK, dan pensiunan.

Ditambahkan Zakky, pembayaran gaji ke-13 tinggal menunggu tahapan administrasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Arahan Wali Kota, awal Juni tanggal 2 sampai 3 sudah mulai kita proses di BPKAD," ujar Zakky, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, proses pencairan dilakukan setelah seluruh berkas pengajuan dari OPD masuk ke BPKAD Pemkot Bandar Lampung.

Pemerintah kota pun menargetkan pencairan dapat dilakukan secepatnya agar bisa dimanfaatkan ASN untuk kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.

Kebijakan percepatan pencairan gaji ke-13 tersebut merupakan arahan langsung Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

Dengan dimulainya proses pada 2–3 Juni 2026, ribuan ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung diharapkan segera menerima hak mereka dalam waktu dekat.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )