Kapolresta Bandar Lampung Dukung Timnas Belanda di Piala Dunia 2026, Ingat Suasana Kampung

Ringkasan Berita: Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay menaruh dukungan kepada klub peserta Piala Dunia.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay menaruh dukungan kepada Timnas Belanda dalam ajang Piala Dunia FIFA World Cup 2026.

Alasan Alfret mendukung Belanda, salah satunya karena pengaruh budaya sepak bola di Ambon.

Menurut dia, budaya sepak bola di daerah (kampung) asalnya selalu mempunyai antusiasme tinggi saat skuad De Oranje berlaga.

"Kalau di Ambon itu suasananya beda kalau Belanda main. Yang nonton ramai, meriah dibanding negara lain," ujarnya saat diwawancarai seusai rilis kasus, Selasa (26/5/2026) di Mapolrest Bandar Lampung.

Menurut Alfret, dukungannya kepada Belanda bukan semata karena prestasi, melainkan karena atmosfer kebersamaan yang selalu terasa setiap kali tim tersebut tampil di Piala Dunia.

Meski Belanda belum pernah meraih gelar juara dunia, ia tetap optimistis tim favoritnya bisa berbicara banyak pada turnamen mendatang.

Ia juga menyinggung perjalanan Belanda yang kerap kandas di fase-fase krusial, termasuk semifinal.

Namun hal itu tidak mengurangi rasa dukungannya terhadap tim yang juga berjuluk The Flying Dutchmen tersebut.

"Namanya pendukung pasti tetap berharap yang terbaik. Mudah-mudahan kali ini bisa lebih jauh," katanya.

Menjelang Piala Dunia nanti, Alfret berharap dapat menikmati pertandingan Belanda bersama keluarga maupun kerabat melalui kegiatan nonton bareng (nobar).

"Kalau ada waktu, ingin nobar juga sama keluarga atau teman-teman," tandasnya.

Diketahui Timnas Belanda dalam Piala Dunia 2026 masuk dalam Group F bersama tiga timnas negara lainnya, yaitu Jepang, Swedia dan Tunisia.

Laga pertama Belanda dalam gelaran Piala Dunia tersebut bertemu dengan Jepang pada 14 Juni 2026.

Kemudian pada 20 Juni 2026, Belanda bakal berhadapan dengan Swedia di Houston Stadium. Selanjutnya Belanda bertemu Tunisia pada 25 Juni 2026 di Kansas City Stadium.

Skuad Belanda diperkuat oleh pemain pilihan yang memiliki nama besar di dunia sepak bola seperti Virgil van Dijk yang bermain di lini pertahanan dan Memphis Depay penyerang senior.

Sejumlah pemain kunci lainnya yang menjadi anak asuh Ronald Koeman, di antaranya Nathan Aké dan Denzel Dumfries. Kemudian gelandang Frenkie de Jong dan Ryan Gravenberch. Serta penyerang Xavi Simons dan Donyell Malen.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )