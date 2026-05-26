Gubernur Mirza Dukung Program PLN Masuk Desa, Targetkan Lampung Dialiri Listrik 100 Persen

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendukung program PLN yakni listrik masuk desa, saat menerima kunjungan General Manager PT PLN (Persero) UID Lampung, Rizky Mochamad, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (26/5/2026).

Ringkasan Berita: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan penuh seluruh desa di Lampung teraliri listrik 100 persen pada 2026.

Mirza juga mengapresiasi respons cepat PLN UID Lampung dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kelistrikan.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama PLN berkomitmen menyelaraskan pembangunan daerah dengan pengembangan infrastruktur kelistrikan di Lampung.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan roadmap program PLN Masuk Desa yang menargetkan seluruh desa di Lampung teraliri listrik 100 persen pada 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Mirza usai menerima kunjungan General Manager PT PLN (Persero) UID Lampung, Rizky Mochamad, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Selasa (26/5/2026).

Menurut Mirza, program PLN Masuk Desa menjadi langkah penting untuk memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok wilayah Lampung.

“Kami sangat semangat dan mendukung penuh program ini. Harapannya, tidak ada lagi desa di Lampung yang tertinggal dalam pembangunan, khususnya akses listrik,” katanya.

Selain mendukung program elektrifikasi desa, Mirza juga mengapresiasi respons cepat PLN UID Lampung dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kelistrikan.

Ia menilai koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PLN selama ini berjalan baik, terutama dalam penanganan gangguan listrik di tengah masyarakat.

“Selama saya menjabat, kolaborasi dengan PLN berjalan sangat baik. Aduan dan keluhan masyarakat terkait kelistrikan dapat ditangani dengan cepat. Mudah-mudahan kerja sama ini terus terjaga demi kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Mirza turut memuji kecepatan PLN dalam memulihkan pasokan listrik saat terjadi gangguan atau blackout di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Lampung menjadi salah satu daerah dengan proses pemulihan listrik tercepat di Sumatera.

“Lampung menjadi wilayah dengan pemulihan listrik tercepat di Sumatera. Dalam waktu sekitar dua jam, listrik sudah kembali normal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mirza menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung bersama PLN berkomitmen menyelaraskan pembangunan daerah dengan pengembangan infrastruktur kelistrikan di Lampung.

“PLN berkomitmen mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung agar pembangunan ke depan berjalan optimal,” jelasnya.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )