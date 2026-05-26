SNBT 2026 Rampung, Unila Terima 5.407 Mahasiswa Baru dan Itera 3.524

PENERIMAAN MABA SNBT - Wakil Rektor Universitas Lampung bidang akademik, Suripto Dwi Yuwono menyampaikan hasil SNBT 2026. Unila menerima 5.407 mahasiswa baru, sementara Itera menerima 3.524 mahasiswa dari jalur tersebut.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah menyelesaikan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.

Universitas Lampung (Unila) menerima 5.407 mahasiswa baru, sementara Institut Teknologi Sumatera (Itera) menerima 3.524 mahasiswa dari jalur tersebut.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unila, Suripto Dwi Yuwono, mengatakan kuota SNBT Unila tahun ini sebenarnya mencapai 5.580 kursi. Namun, jumlah peserta yang diterima sebanyak 5.407 orang.

“Kalau kuota penerimaan SNBT Unila tahun ini sebanyak 5.580 kursi, akan tetapi yang diterima sebanyak 5.407 peserta,” kata Suripto, Selasa (26/5/2026).

Jumlah peminat SNBT Unila tahun ini mencapai 40.721 peserta, meningkat dibanding tahun 2025 yang tercatat sebanyak 40.475 peminat.

Dari total mahasiswa baru yang diterima, sebanyak 2.209 orang atau sekitar 40,85 persen merupakan calon penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Program studi favorit di bidang saintek didominasi Fakultas Kedokteran, Farmasi, Gizi, Teknik Informatika, dan Teknik Sipil.

Sementara pada rumpun soshum, program studi yang paling diminati yakni Hukum, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, hingga PGSD.

Untuk jenjang diploma, program studi yang paling banyak diminati yakni Teknik Sipil, Akuntansi, D3 SDK Way Kanan, dan Perbankan.

Suripto menyebutkan, Program Studi Farmasi menjadi yang paling ketat dengan rasio persaingan mencapai 1:20. Sementara Kedokteran dan Sistem Informatika memiliki rasio keketatan sekitar 1:10.

Unila juga mencatat sebanyak 78 persen peminat berasal dari Provinsi Lampung atau sekitar 31.754 peserta. Selain itu, 77 persen peserta berasal dari SMA di Lampung dan 23 persen dari luar daerah.

SMA Al Kautsar menjadi sekolah dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos SNBT di Unila, yakni mencapai 100 peserta.

Sementara itu, Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Itera, Abdul Rajak, mengatakan kampusnya menerima 3.524 mahasiswa baru melalui jalur SNBT 2026.

Jumlah peminat Itera mencapai 18.130 orang, namun hanya 3.524 peserta yang dinyatakan lolos.

Program studi yang paling banyak diminati di Itera yakni Teknik Pertambangan dengan 1.544 pendaftar, Farmasi (1.388), Teknik Informatika (1.112), Teknik Industri (1.071), dan Teknik Sipil (846).