Ditinggal Nonton Pemotongan Hewan Kurban, 6 Bedeng di Bandar Lampung Kebakaran

Peristiwa itu terjadi saat seluruh penghuni bedengan tersebut nonton pemotongan hewan kurban.

Sontak peristiwa itu menimbulkan kepanikan warga hingga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum Damkar datang.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran enam bedeng di Jalan Ikan Paus RT 13, LK I, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 09.40 WIB.

Camat Teluk Betung Selatan Wahyudi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran bedeng tersebut.

"Menurut keterangan ketua RT setempat, Herlina, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Karena penghuni lagi pada di luar nontonin pemotongan hewan kurban," ujarnya.

Masing-masing bedeng tersebut ada penghuninya, secara rinci bedeng nomor 1 dihuni Erwan (46), Nuning (40), Erlangga (19), dan Salsabila (14), siswi kelas 3 SMPN 6 Bandar Lampung.

Sementara itu, di bedeng nomor 2 ditempati Dewantoro (30) dan Fika (28).

Bedeng nomor 3, diisi Ranta (63), Subiah (60), Sariah (42), Kalista (9), dan Aden (7).

Kemudian pada bedeng nomor 4 dihuni Indra Fauzi (65) dan Sarwati (53).

Di bedeng nomor 5, dihuni Wina (67) dan Samsul (34).

Selain lima bedeng tersebut, api juga menyambar bagian loteng rumah milik Amin Supardi (53).

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )