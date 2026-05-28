Roda Distribusi di Kawasan Pelabuhan, PTP Nonpetikemas Catat Pertumbuhan Positif
Penulis: Deni Saputra | Editor: Noval Andriansyah
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Berdasarkan data korporasi pada Triwulan I 2026, total throughput nonpetikemas di seluruh wilayah kerja mereka mencapai 12,04 juta ton.
Angka raksasa ini didominasi oleh curah kering sebesar 46 persen (5,76 juta ton) dan curah cair yang tumbuh manis sebesar 16 persen menjadi 3,09 juta ton.
Cabang Panjang sendiri, bersama Tanjung Priok dan Pontianak, menjadi tulang punggung utama yang menjaga urat nadi logistik ini tetap berdenyut.
Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, sempat menyebutkan bahwa capaian di awal tahun 2026 ini membuktikan ketahanan operasional perusahaan di tengah dinamisnya arus logistik.
Fokus mereka adalah memastikan bahan baku industri dan energi domestik maupun ekspor tidak terhambat.
