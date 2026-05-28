Roda Distribusi di Kawasan Pelabuhan, PTP Nonpetikemas Catat Pertumbuhan Positif

MENANTI BONGKAR SAPI - Petugas menanti bongkaran komoditas sapi dari kapal yang datang dari Australia di PTP Nonpetikemas cabang Panjang, Bandar Lampung, Selasa (28/4/2026). Menariknya, sebelum kapal sapi itu tiba, Dermaga D Pelabuhan Panjang justru baru saja melepas kapal besar membawa komoditas lokal yang sering kali luput dari perhatian orang awam, bungkil sawit. Dalam kondisi normal, ekspor bungkil sawit, dalam setahun totalnya bisa menembus angka 1 juta ton lebih.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Berdasarkan data korporasi pada Triwulan I 2026, total throughput nonpetikemas di seluruh wilayah kerja mereka mencapai 12,04 juta ton.

Angka raksasa ini didominasi oleh curah kering sebesar 46 persen (5,76 juta ton) dan curah cair yang tumbuh manis sebesar 16 persen menjadi 3,09 juta ton.

Cabang Panjang sendiri, bersama Tanjung Priok dan Pontianak, menjadi tulang punggung utama yang menjaga urat nadi logistik ini tetap berdenyut.

PANTAU CCTV - Petugas di ruang pengendali PTP Nonpetikemas cabang Panjang, Bandar Lampung, memantau aktivitas di dermaga, Selasa (28/4/2026).

Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, sempat menyebutkan bahwa capaian di awal tahun 2026 ini membuktikan ketahanan operasional perusahaan di tengah dinamisnya arus logistik.

Fokus mereka adalah memastikan bahan baku industri dan energi domestik maupun ekspor tidak terhambat.

