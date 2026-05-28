IPSI Lampung Gelar Sirkuit Pencak Silat Daerah 2026

Tribunlampung.co.id Bandar Lampung – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Lampung menggelar sirkuit pencak silat daerah 2026.

Kompetisi berjenjang ini merupakan program IPSI Lampung dalam mencetak pesilat-pesilat muda berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional.

Ajang ini dibagi menjadi 3 zona, di mana Zona 1 dijadwalkan berlangsung pada Jumat sampai Senin (29 Mei - 1 Juni 2026) di Padepokan IPSI Lampung, Pahoman, Bandar Lampung.

Sekretaris IPSI Lampung Riagus Ria didampingi Ketua Pelaksana Saferi, menjelaskan bahwa sirkuit tahun 2026 ini memiliki konsep yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Sirkuit 2026 kami pusatkan di satu tempat. Jadi kalu sebelumnya di gelar ditempat yang berbeda yaitu Kabupaten peserta. Kali ini kami pusatkan di Pedepokan IPSI Lampung,"

"Jadi zona 1, 2 dan 3 bertanding di Bandar Lampung, begitu juga finalnya nanti," kata Riagus, Kamis (28/5/2026).

Untuk mendukung kenyamanan para atlet, pihak IPSI Lampung juga telah menyiapkan fasilitas mess atau tempat penginapan di area padepokan..

Riagus memaparkan, pembukaan sirkuit pencak silat zona 1 dijadwalkan pada Jumat (29/5/2206) pagi, akan diikuti oleh 64 atlet (pesilat) dengan rincian 40 putra dan 24 putri.

Para peserta berasal dari 5 Kabupaten, di antaranya, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat.

Pada zona 1 kali ini, sebanyak 55 partai akan dimainkan menggunakan sistem kualifikasi

Para juara dari zona ini nantinya akan bertemu dengan para juara dari zona 2 dan 3 pada Grand Final bulan September mendatang.

Untuk wilayah lainnya, IPSI Lampung membagi kepesertaan ke dalam dua zona tambahan yang akan berlaga pada Juni mendatang.

Adapun Zona 2 terdiri dari Kota Bandarlampung, Metro, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu.

Sementara, Zona 3 diisi Kabupaten Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Lampung Timur.

"Untuk zona 2 dan 3 akan digelar pada Juni nanti, dengan harapan bisa diikuti oleh seluruh pesilat yang ada di Kabupaten/Kota yang ada, sehingga pelaksanaan sirkuit kali ini berjalan lancar dan sesuai dengan target dari penyelenggaraannya," pungkas Riagus Ria.

(Tribunlampung.co.id/ Hurri Agusto)