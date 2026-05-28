PSI Ungkap Agenda Jokowi di Lampung, Jalan Sehat Bersama Warga

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Presiden RI ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung pada awal Juni 2026.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung Randy Adytia Gumay Gumanti mengatakan, kedatangan Jokowi ke Lampung untuk memenuhi berbagai undangan masyarakat, relawan, hingga kader PSI di daerah.

“Info yang kami terima Insya Allah Pak Jokowi ke Lampung awal bulan Juni ini,” kata Randy, Kamis (28/5/2026).

Randy mengungkapkan, informasi yang dia dapat, Jokowi akan mengunjungi Kota Bandar Lampung dengan agenda jalan sehat bersama masyarakat di Bandar Lampung.

Selain di Bandar Lampung, kunjungan Jokowi juga direncanakan menyambangi sejumlah daerah lain di Lampung, di antaranya Lampung Timur dan Lampung Tengah.

"Tapi masih tentatif ya nanti info pastinya akan kita follow-up," Ujarnya.

Menurut Randy, kunjungan tersebut menjadi respons atas tingginya antusiasme masyarakat Lampung yang selama ini banyak datang ke Solo untuk bertemu langsung dengan Jokowi.

“Karena banyak masyarakat Lampung yang datang, ada baiknya Pak Jokowi yang hadir langsung ke Lampung supaya masyarakat tidak terlalu jauh,” ujarnya.

Dalam kegiatan jalan sehat nanti, PSI Bandar Lampung juga akan mengerahkan kader untuk ikut meramaikan kegiatan bersama Jokowi tersebut.

“Kita juga akan ada jalan sehat, jadi kita akan siapkan para kader-kader kita untuk mengikuti jalan itu karena motonya Pak Jokowi sekarang adalah hidup sehat,” lanjut Randy.

Meski demikian, Randy belum merinci secara detail lokasi maupun rangkaian agenda kunjungan Presiden ke-7 RI tersebut selama berada di Provinsi Lampung.

