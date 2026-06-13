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Prakiraan Cuaca Lampung Sabtu 13 Juni 2026, Mayoritas Wilayah Masih Hujan

Sebanyak 12 wilayah di Lampung hujan ringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).

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Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Prakiraan Cuaca Lampung Sabtu 13 Juni 2026, Mayoritas Wilayah Masih Hujan
Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono
CUACA - Hujan terjadi di Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Hujan masih terjadi di mayoritas wilayah Lampung pada Sabtu 13Juni 2026 menurut BMKG. 
Ringkasan Berita:
  • Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Sabtu 13 Juni 2026.
  • Sebanyak 12 wilayah di Lampung hujan ringan menurut BMKG.
  • Dua lainnya udara kabur dan satu lagi berawan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Mayoritas wilayah masih hujan.

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Sebanyak 12 wilayah di Lampung hujan ringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu dua lainnya udara kabur dan satu berawan.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Sabtu (13/6/2026):

  1. Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan kelembaban udara 78–98 persen.
  2. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 72–97 persen.
  3. Lampung Utara diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 73–95 persen. 
  4. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 17–26°C dan kelembaban udara 65–98 persen. 
  5. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 79–97 persen. 
  6. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 21–26°C dan kelembaban udara 78–96 persen. 
  7. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 76–97 persen. 
  8. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 65–98 persen. 
  9. Pesawaran diperkirakan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–26°C dan kelembapan udara 83–96 persen. 
  10. Pringsewu diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 75–96 persen. 
  11. Mesuji diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 73–98 persen. 
  12. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–29°C dan kelembaban udara 77–98 persen.
  13. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 20–30°C dan kelembaban udara 60–97 persen. 
  14. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan  kelembaban udara 77–93 persen. 
  15. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 78–97 persen. 

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Sabtu, 13 Juni 2026. Semoga bermanfaat. 

( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )

Sumber: Tribun Lampung
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