Prakiraan Cuaca Lampung Sabtu 13 Juni 2026, Mayoritas Wilayah Masih Hujan

CUACA - Hujan terjadi di Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Hujan masih terjadi di mayoritas wilayah Lampung pada Sabtu 13Juni 2026 menurut BMKG.

Ringkasan Berita: Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Sabtu 13 Juni 2026.

Sebanyak 12 wilayah di Lampung hujan ringan menurut BMKG.

Dua lainnya udara kabur dan satu lagi berawan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Mayoritas wilayah masih hujan.

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Sebanyak 12 wilayah di Lampung hujan ringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu dua lainnya udara kabur dan satu berawan.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Sabtu (13/6/2026):

Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan kelembaban udara 78–98 persen. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 72–97 persen. Lampung Utara diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 73–95 persen. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 17–26°C dan kelembaban udara 65–98 persen. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 79–97 persen. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 21–26°C dan kelembaban udara 78–96 persen. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 76–97 persen. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 65–98 persen. Pesawaran diperkirakan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–26°C dan kelembapan udara 83–96 persen. Pringsewu diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 75–96 persen. Mesuji diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 73–98 persen. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–29°C dan kelembaban udara 77–98 persen. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 20–30°C dan kelembaban udara 60–97 persen. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 77–93 persen. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 78–97 persen.

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Sabtu, 13 Juni 2026. Semoga bermanfaat.

( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )