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Prakiraan Cuaca Lampung Sabtu 13 Juni 2026, Mayoritas Wilayah Masih Hujan
Sebanyak 12 wilayah di Lampung hujan ringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).
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Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono
CUACA - Hujan terjadi di Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Hujan masih terjadi di mayoritas wilayah Lampung pada Sabtu 13Juni 2026 menurut BMKG.
Ringkasan Berita:
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Mayoritas wilayah masih hujan.
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Sebanyak 12 wilayah di Lampung hujan ringan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu dua lainnya udara kabur dan satu berawan.
Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Sabtu (13/6/2026):
- Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan kelembaban udara 78–98 persen.
- Lampung Tengah diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 72–97 persen.
- Lampung Utara diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 73–95 persen.
- Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 17–26°C dan kelembaban udara 65–98 persen.
- Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 79–97 persen.
- Tanggamus diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 21–26°C dan kelembaban udara 78–96 persen.
- Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 76–97 persen.
- Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 65–98 persen.
- Pesawaran diperkirakan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–26°C dan kelembapan udara 83–96 persen.
- Pringsewu diperkirakan cuacanya hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 75–96 persen.
- Mesuji diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–29°C dan kelembaban udara 73–98 persen.
- Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–29°C dan kelembaban udara 77–98 persen.
- Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 20–30°C dan kelembaban udara 60–97 persen.
- Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 77–93 persen.
- Kota Metro diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–28°C dan kelembaban udara 78–97 persen.
Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Sabtu, 13 Juni 2026. Semoga bermanfaat.
( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )
Sumber: Tribun Lampung
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