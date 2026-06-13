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Program MBG Dihentikan Saat Libur Sekolah, Begini Penjelasan Disdik Lampung

MBG di Lampung bakal dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kadisdikbud Lampung Thomas Amirico beri penjelasan.

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Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
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Tribunlampung.co.id
MBG LIBUR - Kadisdikbud Lampung, Thomas Amirico, Jumat (12/6/2026). Thomas memberikan alasan MBG dihentikan selama libur sekolah. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di Lampung bakal dihentikan sementara selama masa libur sekolah. 

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Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Lampung, Thomas Amirico mengungkapkan alasannya. 

Menurut Thomas, distribusi makanan dalam program MBG hanya diberikan kepada peserta didik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah.

Oleh karena itu, ketika sekolah memasuki masa libur, penyaluran program tersebut juga dihentikan untuk sementara waktu.

“Kalau libur sekolah, MBG-nya dihentikan,” kata Thomas, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, penghentian sementara program selama libur sekolah juga merupakan bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program.

Selama tidak ada aktivitas pembelajaran di sekolah, pemberian makanan kepada siswa tidak dilakukan.

Meski demikian, Thomas berharap para peserta didik tetap mengisi masa liburan dengan kegiatan yang positif dan produktif.

Ia mendorong siswa untuk mengikuti berbagai aktivitas yang dapat mendukung pembentukan karakter dan pengembangan diri.

Kegiatan tersebut antara lain beribadah, berolahraga secara rutin, serta tetap belajar sambil bermain di lingkungan masing-masing.

Selain itu, Thomas juga mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi kegiatan anak selama masa liburan.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan tumbuh kembang anak tetap terjaga dan mereka terhindar dari aktivitas yang kurang bermanfaat.

“Libur selama sebulan diharapkan tetap dimanfaatkan dengan baik. Orang tua perlu mengawasi tumbuh kembang anak, termasuk lingkungan bermain dan aktivitas sehari-harinya,” kata Thomas.

( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )

Sumber: Tribun Lampung
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Disdikbud Lampung
Thomas Amirico
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