Demo di Lampung
Kapolresta Ingatkan Mahasiswa Tidak Deadlock 'Jangan Sampai Ada yang Terluka'
Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengingatkan mahasiswa untuk tidak deadlock agar tidak ada yang terluka.
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
Ringkasan Berita:
- Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengingatkan mahasiswa untuk tak deadlock agar tidak ada yang terluka.
- Pihaknya akan membuka barikade dan orasi akan dipersiapkan di depan pintu masuk.
- Pengamanan dilakukan namun massa aksi tetap meringsek masuk ke dalam kantor anggota dewan.
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay mengingatkan mahasiswa untuk tak deadlock agar tidak ada yang terluka.
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"Kalau kita tidak kesepakatan akan deadlock, jangan sampai ada yang terluka, tunggu sebentar,
biar tidak terluka," kata Kombes Pol Alfret, Senin (15/6/2026).
Pihaknya akan membuka barikade dan orasi akan dipersiapkan di depan pintu masuk.
"Kami akan membuka barikadenya, dan aksinya di sini, saya cuma bisa kasih tempat orasinya di sini atau depan pintu gerbang," terangnya.
"Saya minta mundur sebentar di sini, mundur sebentar," kata Alfret.
Pihaknya mengamankan kantor DPRD Lampung namun massa aksi tetap meringsek masuk ke dalam kantor anggota dewan.
Mahasiswa yang ikut dalam akisi diantaranya Unila, Itera, Teknokrat, hingga organisasi eksternal kampus seperti GMNI hingga PMII.
(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)
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