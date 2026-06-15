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Bus Terbakar di Tol Trans Sumatera KM 47 Lampung Selatan, Pemadaman Libatkan 2 Unit Damkar

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang menghanguskan sebagian besar badan kendaraan. 

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Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Bus Terbakar di Tol Trans Sumatera KM 47 Lampung Selatan, Pemadaman Libatkan 2 Unit Damkar
Tribunlampung.co.id/Damkarmat Lamsel
KEBAKARAN - Sebuah bus mengalami kebakaran di ruas Tol Trans Sumatera KM 47+600 arah Baturaja-Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 01.25 WIB. Petugas Damkartam Lampung Selatan berjibaku melakukan pemadaman. 
  • Sebuah bus bernomor polisi AD 1410 GJ terbakar di Jalan Tol Trans-Sumatra KM 47+600.
  • Kebakaran diduga dipicu oleh panas berlebih pada kampas rem kendaraan.
  • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan berhasil memadamkan api dalam satu jam.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan- Sebuah bus mengalami kebakaran di ruas Jalan Tol Trans Sumatera KM 47+600 arah Baturaja-Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 01.25 WIB.

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Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang menghanguskan sebagian besar badan kendaraan. 

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lampung Selatan, Rully Fikriansyah, mengatakan pihaknya terjun ke lokasi sesudah menerima laporan kebakaran bus di Tol Bakter.

"Kami menerima laporan adanya kebakaran bus di Tol Bakter, sekitar pukul 01.30 WIB," ujarnya.

Bus yang terbakar, menurut dia, dikemudikan oleh Ion, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Kendaraan tersebut bernomor polisi AD 1410 GJ.

Setelah menerima informasi, pihaknya segera menerjunkan petugas piket Posko Damkar Kalianda untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian.

Anggota piket Posko Kalianda menggunakan dua unit kendaraan pemadam untuk melakukan proses pemadaman.

Posko Damkarmat posko Kalianda Regu 3 menerjunkan enam personel dalam operasi pemadaman ini.

Petugas berangkat dari posko pada pukul 01.35 WIB dan tiba di lokasi sekitar pukul 02.23 WIB. Setelah berjibaku memadamkan api selama lebih dari satu jam, kebakaran akhirnya berhasil dikendalikan.

Api selesai dipadamkan pada pukul 03.45 WIB. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu oleh panas berlebih pada kampas rem yang kemudian memicu munculnya api.

Akibat insiden tersebut, kerugian materi diperkirakan mencapai sekitar Rp 400 juta.

Pihak Damkarmat Lampung Selatan mengimbau para pengemudi untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan, terutama sistem pengereman, guna mencegah terjadinya kebakaran saat perjalanan.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
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