Massa Aksi Bergerak ke DPRD Lampung, Dikawal Ketat Aparat Kepolisian

BERGERAK MENUJU DPRD - Massa aksi saat bergerak dari Museum Lampung menuju kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Ringkasan Berita: Massa aksi yang berkumpul di Museum Lampung kini bergerak menuju kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Kapolsek Labuhan Ratu, AKP Ono Karyono mengatakan, massa aksi telah bergerak tepat pukul 10.20 WIB menuju ke DPRD Lampung

Pihak kepolisian berjaga di lokasi titik kumpul mahasiswa hingga memberikan pengawalan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Massa aksi yang berkumpul di Museum Lampung kini bergerak menuju kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

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Kapolsek Labuhan Ratu, AKP Ono Karyono mengatakan, massa aksi telah bergerak tepat pukul 10.20 WIB menuju ke DPRD Lampung.

Pihak kepolisian berjaga di lokasi titik kumpul mahasiswa hingga memberikan pengawalan.

"Polisi dari Satlantas juga mengawal menuju ke kantor DPRD Lampung hingga tim samapta menggunakan motor mengawal mahasiswa," kata AKP Ono Karyono saat ditemui di Museum Lampung, Senin (15/6/2026).

Massa aksi ada sekitar 80an orang.

Ada 6 tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam aksi yakni;

1. Jadikan pendidikan sebagai program prioritas, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.

2. Turunkan harga bahan pokok dan BBM.

3. Hentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih.

4. Revisi UU Porli dan hentikan militerisme di ranah sipil.

5. Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan.

6. Wujudkan penegakan HAM yang sejati.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)