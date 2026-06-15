Demo di Lampung

Mahasiswa Lampung Tuntut Pemerintah Hapuskan MBG dan Koperasi Merah Putih

Demo mahasiswa Lampung Massa di depan kantor DPRD Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah,

Tayang: | Diperbarui:
Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
zoom-inlihat foto Mahasiswa Lampung Tuntut Pemerintah Hapuskan MBG dan Koperasi Merah Putih
Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra
TUNTUT HAPUS MBG - Suasana demo mahasiswa Lampung di depan kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026). Mahasiswa Lampung tuntut pemerintah hapuskan MBG dan Koperasi Merah Putih. 

Ringkasan Berita:
  • Demo mahasiswa Lampung Massa di depan kantor DPRD Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. 
  • Pertama jadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. 
  • Kemudian tuntutan yang kedua turunkan harga bahan pokok dan BBM. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Demo mahasiswa Lampung Massa di depan kantor DPRD Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, Senin (15/6/2026). 

Baca Juga: Negosiasi Alot Warnai Pembukaan Blokade Kawat Berduri di DPRD Lampung

"Jadi untuk hari ini kami membawa enam tuntutan yang sudah dikonsolidasikan dalam aksi hari ini," kata Ketua DPM Unila, Karno, Senin (15/6/2026). 

Pertama jadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. 

"Karena sekarang ini masih dalam tahap bonus demografi. Jadi, pendidikan itu urgensi, jangan sampai dikesampingkan dan malah dipotong anggarannya," ujar Karno. 

​Kemudian tuntutan yang kedua turunkan harga bahan pokok dan BBM. 

"Mungkin karena nomor dua ini sekarang, dari awal-awal pemerintah itu waktu geopolitik menaik, itu BBM itu diwanti-wanti lah untuk BBM tidak akan naik, BBM tidak akan naik," kata Karno.

"Jika diharuskan naik kenapa tidak membuat antisipasi. Jadi, itu poin tuntutan nomor dua," terusnya.

Kemudian ketiga, hentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih.

Karena ini salah satu yang membuat rupiah melemah. 

Keduanya menyerap APBN terbesar.

"Jadi kami ingin MBG dan Kopdes ini dihentikan. Kalau yang keempat itu, revisi UU Polri dan hentikan militerisme di ranah sipil," kata Karno. 

Tuntutan kelima mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan. 

Kemudian yang terakhir wujudkan penegakan HAM yang sejati. 

"Mungkin itu sudah berurutan dari poin yang paling urgensi sampai yang selanjutnya," terangnya.

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/2
12
Tags
Tribunlampung.co.id
demo
mahasiswa
Lampung
DPRD Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Demo di Lampung
Video Pilihan
LIVE: Aliansi Mahasiswa Kembali Kepung Jakarta dalam Demo Kritik Kebijakan Pemerintah Prabowo
LIVE: Aliansi Mahasiswa Kembali Kepung Jakarta dalam Demo Kritik Kebijakan Pemerintah Prabowo
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 00:00 WIB
Germany
Jerman
7 - 1
Curacao
Curacao
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 03:00 WIB
Netherlands
Belanda
2 - 2
Japan
Jepang
Grup E - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ivory Coast
Pantai Gading
1 - 0
Ecuador
Ekuador
Grup F - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 09:00 WIB
Sweden
Swedia
5 - 1
Tunisia
Tunisia
Grup H - Matchday 1
Senin, 15 Juni 2026 | 23:00 WIB
Spain
Spanyol
VS
Cape Verde
Tanjung Verde
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan