TUNTUT HAPUS MBG - Suasana demo mahasiswa Lampung di depan kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026). Mahasiswa Lampung tuntut pemerintah hapuskan MBG dan Koperasi Merah Putih.

Ringkasan Berita: Demo mahasiswa Lampung Massa di depan kantor DPRD Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah.

Pertama jadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan pendidikan gratis, ilmiah, dan demo kratis.

Kemudian tuntutan yang kedua turunkan harga bahan pokok dan BBM.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Demo mahasiswa Lampung Massa di depan kantor DPRD Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, Senin (15/6/2026).

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"Jadi untuk hari ini kami membawa enam tuntutan yang sudah dikonsolidasikan dalam aksi hari ini," kata Ketua DPM Unila, Karno, Senin (15/6/2026).

Pertama jadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

"Karena sekarang ini masih dalam tahap bonus demografi. Jadi, pendidikan itu urgensi, jangan sampai dikesampingkan dan malah dipotong anggarannya," ujar Karno.

​Kemudian tuntutan yang kedua turunkan harga bahan pokok dan BBM.

"Mungkin karena nomor dua ini sekarang, dari awal-awal pemerintah itu waktu geopolitik menaik, itu BBM itu diwanti-wanti lah untuk BBM tidak akan naik, BBM tidak akan naik," kata Karno.

"Jika diharuskan naik kenapa tidak membuat antisipasi. Jadi, itu poin tuntutan nomor dua," terusnya.

Kemudian ketiga, hentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih.

Karena ini salah satu yang membuat rupiah melemah.

Keduanya menyerap APBN terbesar.

"Jadi kami ingin MBG dan Kopdes ini dihentikan. Kalau yang keempat itu, revisi UU Polri dan hentikan militerisme di ranah sipil," kata Karno.

Tuntutan kelima mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan.

Kemudian yang terakhir wujudkan penegakan HAM yang sejati.

"Mungkin itu sudah berurutan dari poin yang paling urgensi sampai yang selanjutnya," terangnya.