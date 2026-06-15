Analisis Bigreds Lampung Terkait Laga Belgia vs Mesir di Piala Dunia

PIALA DUNIA - Ketua Bigreds Lampung Opoy prediksi Mesir dan Uruguay juara dalam pertandingan Piala Dunia, Selasa (16/6/2026).

Ringkasan Berita: Yufrizal Hadi memberikan prediksi pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belgia melawan Mesir.

Mesir diandalkan melalui performa Mohamed Salah meskipun Belgia memiliki skuad lebih unggul.

Uruguay diprediksi menang telak atas Arab Saudi berkat kehadiran Darwin Nunez.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pertandingan Piala Dunia telah berlangsung, matchday yang menarik perhatian para penggemar sepak bola ialah laga Belgia vs Mesir dan Arab Saudi vs Uruguay pada Selasa (16/6/2026).

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Korwil/ketua Bigreds Lampung Yufrizal Hadi atau sering dipanggil Opoy menyampaikan pandangannya terkait matchday keempat grup tersebut.

“Untuk pertandingan kali ini saya dukung tim Mesir dan Uruguay, walaupun Mesir untuk pemain bintangnya masih jauh dari pada tim Belgia,” ungkapnya Senin (15/6/2026).

Belgia vs Mesir

Menurut Opoy, Belgia memang lebih diunggulkan berkat kekuatan skuad serta pengalaman para pemainnya di level internasional.

Namun, Mesir tetap memiliki senjata mematikan dalam diri Muhammad Salah yang sudah menjadi legenda di Liverpool FC.

Kapten sekaligus ikon sepak bola Mesir itu diyakini menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Belgia.

"Walaupun kemungkinan kecil menang, saya tetap optimis. Mesir bakal digendong pemain mega bintang Mo Salah."

Ia juga meyakini bahwa Mo Salah yang akan mencetak gol terbanyak untuk Mesir dan membawa kemenangan.

“Sedangkan untuk Belgia, Lukaku mungkin jadi perhitungan. Mengingat rekor Lukaku pernah mengantongi 89 gol dari 124 pertandingan,” ungkapnya.

Arab Saudi vs Uruguay

Pertandingan lain yang tak kalah menarik bagi opoy yaitu Arab Saudi dan Uruguay.

Menurutnya Uruguay datang sebagai salah satu tim tradisional Piala Dunia dengan materi pemain yang berpengalaman di kompetisi elite Eropa.

Sementara Arab Saudi menunjukkan perkembangan signifikan dan baru saja menahan Senegal tanpa gol dalam laga pemanasan.

“Menurut saya bakal Uruguay yang lebih unggul, sebab di Uruguay ada nunez,” tuturnya.

Menurutnya Darwin Núñez, yang akan menjadi salah satu mesin gol andalan La Celeste dan membawa timnya meraih kemenangan.

Prediksi Skor

Belgia vs Mesir 1-1

Arab Saudi vs Uruguay 0-3

(Tribunlampung.co.id/ Bintang Puji Anggraini)