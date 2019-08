Alis Serat Belukar Sedang Tren, Ini Tips Pengaplikasiannya

Laporan Wartawan Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Membentuk alis mata cerminan kecantikan penampilan wajah. Salah satu tren alis kekinian adalah atau alis serat belukar atau bushy eyebrow.

Makeup Artist (MUA) Lampung Ari Izzam menjelaskan, banyak sebutan yang berkembang terkait tren alis dipopulerkan di Thailand. Misalnya, alis bulu tupai atau alis bulu kuduk.

“Saya menamai alis model ini dengan alis jarabuik kekinian. Namun pada dasarnya adalah membentuk alis senatural mungkin mengikuti bentuk aslinya, jadi nggak seperti bener-bener makeup,” jelasnya.

Ari menambahkan, alis serat belukar alis dibuat seolah menyerupai bulu asli.

“Kadarnya tergantung make up look yang mau kita ciptakan. Mau flawless atau bold," kata pemilik channel YouTube Ari Izam make up tutorial itu.

Menurutnya, kebanyakan tren alis serat ini lebih dipakai untuk tampilan make up flawless untuk menambah kesan natural pada tampilan akhir.

Saat ingin diterapkan untuk makeup bold, biasanya hanya bagian depannya saja yang dibuat berserat.

“Lalu tinggal mengisi bagian tengah hingga ujung alis menggunakan eyebrow powder agar lebih terkesan full frame,” papar Ari.

Ia menyampaikan, hampir semua pemilik wajah cocok diaplikasikan dengan gaya alis jarabuik.