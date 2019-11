Sertijab Kapolsek Banjit, Iptu Abri Firdaus Gantikan Iptu I Wayan Raken 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro pimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kapolsek Banjit di lapangan apel Polres Way Kanan. Sabtu (23/11/2019).

Hadir dalam kegiatan pejabat utama, para Kapolsek, anggota Polres Way Kanan dan jajaran, ASN Polres Way Kanan serta Bhayangkari Cabang Way Kanan

Serah terima jabatan ini dilaksanakan mendasari surat telegram Kapolda Lampung Nomor : ST / 802 / X / KEP. / 2019 tanggal 30 oktober 2019 tentang pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung.

Dalam Surat Keputusan Kapolda Lampung tersebut, Kapolsek Banjit yang sebelumnya dijabat Iptu I Wayan Raken digantikan Iptu Abri Firdaus yang sebelumnya menjabat sebagai PS Paur Subbagminopsnal Bagbinopsnal Ditpamobvit Polda Lampung.

Sedangkan Iptu I Wayan Raken yang telah menjabat Kapolsek Banjit selama 1 tahun 1 bulan akan melanjutkan tugas di kesatuan yang baru di Polda Bali.

Dalam sambutanya, Kapolres Way Kanan mengatakan, mutasi jabatan di lingkungan organisasi Polri merupakan hal yang biasa sebagai kelanjutan regenerasi kepemimpinan.

Kemudian memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada para perwira untuk mengembangkan kariernya melalui jenjang penugasan yang beragam.

"Sejalan dengan pelaksanaan sertijab hari ini, saya selaku Kapolres Way Kanan mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama IPTU Wayan Raken, dengan mencurahkan segenap tenaga, perhatian dan pemikiran, saudara telah bekerja keras dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab,"

"Selamat datang, selamat bertugas di kesatuan yang baru kepada pejabat baru dan segera menyesuaikan diri dengan anggota, agar dapat bekerja dengan baik,"

"Sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan segera bersilaturahmi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda,” pinta AKBP Andy. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)