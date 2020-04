Terdampak Covid-19, 90 Persen Bisnis Tour and Travel Tutup, ASITA Lampung: Harus Ada Stimulus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 90 persen pelaku usaha yang bergerak di bidang agen perjalanan atau tour and travel, di bawah naungan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Lampung, terpaksa tutup.

Sektor tour and travel menjadi salah satu bidang yang sangat terdampak di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Ketua ASITA Lampung Adi Susanto.

"Ada 90 persen (pelaku bisnis tour and travel) tutup total," kata Adi kepada Tribunlampung.co.id, Kamis (23/4/2020).

"Kita mau jualan paket wisata, siapa yang mau beli? Destinasi wisata juga tutup semua," imbuh Adi.

Menurut Adi, 90 persen pelaku usaha tersebut meliputi tiketing, perjalanan umrah, inbon dan outbon.

"Karena tidak ada yang dijual juga," ucap Adi.

Adi mengaku, ASITA Lampung telah berkomunikasi dengan Pemprov Lampung, membahas keberlangsungan usaha pariwisata di Lampung melalui sambungan virtual.

"Semalam kami (ASITA) sudah berbicara (secara) virtual dengan bapak Gubernur (Arinal Djunaidi)," kata Adi.

"Kami berharap ada diberikan stimulus, kalau mereka bicara pelatihan online, kami tidak butuh pelatihan, karena kami sudah hatam (tamat)," tegas Adi.