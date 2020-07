Polisi Ungkap Penyebab Lakalantas Beruntun di Gisting karena Truk Alami Blong Rem

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Satlantas Polres Tanggamus menyatakan ada enam kendaraan dan satu sepeda motor terlibat lakalantas beruntun di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Pekon Kotadalom Kecamatan Gisting, Tanggamus, Rabu (1/7/2020) pukul 09.30 WIB.

Kecelakaan diduga akibat rem blong dari Dump Truck Fuso B 9555 UYX yang bermuatan karnel biji sawit diperkirakan 25 ton dari arah Kota Agung menuju Talang Padang, dengan posisi jalanan turunan.

Kendaraan lain meliputi, Mitsubishi L300 BE 9806 VC, Daihatsu Xenia BE 2273 VB, Sepeda Motor Honda Scopy, Daihatsu Grandmax BE 1626 YA, Toyota Rush BE 1076 VZ dan Toyota Innova B 2687 RL.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa lakalantas beruntun tersebut.

Namun sembilan orang mengalami luka-luka.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut mengalami kerusakan dengan taksiran Rp 200 juta.

Atas peristiwa itu, Satlantas Polres Tanggamus dibantu warga dan TNI berjibaku mengevakusi para korban serta melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian.

Kasat Lantas Polres Tanggamus Inspektur Satu Rudi S mengatakan, pihaknya telah mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut.

"Kecelakaan terjadi di Jalinbar Gisting, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya mengalami luka ringan," ungkap Rudi, Rabu (1/7/2020).

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di TKP, bermula dump truk saat melintasi TKP.